Вместо "Конкорда" Пригожина кормить Минобороны РФ снова будет RBE Group

Вместо "Конкорда" погибшего Евгения Пригожина обеспечивать питанием структуры Минобороны России снова будет RBE Group. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к RBE.

RBE занималась питанием военных до 2013 года, когда эти контракты передали ГК "Конкорд". В последний год выполнения контрактов RBE заработала на них 60 миллионов долларов, а выручка составила более половины общей выручки компании.

Детали и сумму новых контрактов собеседник "Коммерсанта" не раскрыл. В RBE тему комментировать не стали, в Минобороны России и в "Конкорде" на запрос газеты не ответили.

Сейчас RBE обеспечивает питанием более сотни крупных компаний, включая "Трансмашхолдинг", УГМК, "Мостотрест", а также управляет ресторанами в поездах "Сапсан", пишет "Коммерсант".

По сведениям газеты, для выполнения контрактов с Минобороны RBE начала нанимать работников и сняла офис площадью 4,5 тысячи квадратных метров в центре Москвы. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", считают, что RBE может не хватить её нынешних производственных мощностей , поэтому компании придётся договариваться об использовании уже налаженной инфраструктуры "Конкорда".