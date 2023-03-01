Арестована вилла, предположительно, олигарха Виктора Рашникова

Французская прокуратура арестовала виллу, предположительно принадлежащую владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Стоимость здания на престижном курорте Кап Ферра на Лазурном берегу - около 23 миллионов евро. Если правоохранителям удастся доказать принадлежность виллы Рашникову, он станет первым из российских миллиардеров, попавших под санкции Евросоюза, чья недвижимость будет конфискована.

Как сообщает газета Le Monde, вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, принадлежащую панамской фирме. Вскоре после начала войны в Украине было объявлено о её продаже. Французская налоговая разведка отследила сложную цепочку сделок, окружавшую продажу, и пришла к выводу, что она ведёт к подставному лицу, связанному с Рашниковым.

Виктор Рашников был внесён в санкционный список Евросоюза 15 марта 2022 года. Тогда уже были заморожены его французские активы, в том числе ещё три объекта недвижимости. Однако вилла в Кап Ферра не была заявлена как собственность Рашникова и не попадала в поле зрения финансовой полиции.

Подразделение прокуратуры по борьбе с организованной преступностью добилось ареста виллы до окончания судебного процесса.

Le Monde уточняет, что это не единственное дело, касающееся активов россиян, подпавших под санкции. В настоящее время французские правоохранители возбудили по меньшей мере 17 дел в отношении российских бизнесменов, которых подозревают в попытках избежать санкций и в отмывании денег. Четыре из них были открыты уже после начала 2023 года.