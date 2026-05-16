Во Франции начали расследование убийства Джамаля Хашогги

Магистрат Парижа проведет расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году по жалобе правозащитных организаций на наследного принца Мухаммеда бин Салмана, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Иск в 2022 году подали организация "Демократия для арабского мира сейчас" (DAWN) и правозащитная группа Trial International, позже к ним присоединились "Репортеры без границ".

Жалобу на пытки и насильственное исчезновенине Хашогги расследует Национальное антитеррористическое управление, передает AFP. До этого против возбуждения дела выступала французская прокуратура.

"Преступление, жертвой которого стал Джамаль Хашукджи (один из иногих вариантов написания фамилии журналиста - Прим. РС.), – это гнусное преступление, спланированное и организованное на самом высоком уровне саудовского государства", - заявил адвокат "Рероптеров без границ" Эммануэль Дауд.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги, в последние годы жизни проживавший в США и критиковавший власти королевства, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2 октября 2018 года. Власти Турции заявили, что к убийству Хашогги были причастны 15 саудовских агентов.

Cаудовские власти объяснили убийство ошибками в операции спецагентов по возвращению журналиста на родину. Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых к 20 годам тюрьмы в сентябре прошлого года, изначально осудив их на смертную казнь.

В феврале 2021 года разведка США отчиталась, что саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично одобрил план по захвату или убийству журналиста Джамаля Хашогги.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп выступил в защиту наследного принца Мухаммеда бин Салмана, заявив, что тот ничего не знал об убийстве Хашогги. Наследный принц заявил в Белом доме, что убийство было "огромной ошибкой".