Экс-сотрудник Twitter осуждён за шпионаж в пользу Эр-Рияда

Суд в Сан-Франциско приговорил к трём с половиной годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Саудовской Аравии бывшего сотрудника Twitter Ахмада Абуаммо. Обвинение запрашивало для него семь лет тюрьмы, сообщает Reuters.

Абуаммо работал в Twitter в 2013–2015 годах. По версии следствия, он следил за саудовскими диссидентами и передавал их личные данные властям Саудовской Аравии.

Вместе с коллегой Абуаммо воспользовался доступом более чем к шести тысячам учётных пользователей Twitter. В награду за эту работу он получил от саудовских властей 200 тысяч долларов и дорогие часы.

Передача личных данных пользователей - в основном знаменитостей и журналистов из Саудовской Аравии и Северной Африки, по мнению прокуроров, делала их уязвимыми перед саудовскими властями. В числе учётных записей, данные о которых передал Абуаммо, был аккаунт Омара Абдулазиза, диссидента и доверенного лица журналиста Джамаля Хашогги.

Хашогги жил в США и работал колумнистом в газете The Washington Post. В своих материалах он критиковал власти Саудовской Аравии. В 2018 году он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Разведка США считает, что операцию по задержанию и убийству журналиста одобрили власти королевства. Эр-Рияд все обвинения в свой адрес отвергает.

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