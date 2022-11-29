Во Франции начато расследование в отношении дочери Керимова

Прокуратура Франции начала новое расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова 32-летней Гульнары Керимовой. Об этом пишет Bloomberg.

Подразделение французской прокуратуры, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, выясняет, как Керимова смогла приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на Лазурном Берегу, и кто конечный бенефициар собственности.

По данным источников Bloomberg, расследование основывается на июньском отчете Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN). Согласно отчёту, Керимова потратила на приобретение структур, владеющих недвижимостью, 268 миллионов евро. При этом большую часть суммы предоставил её брат Саид Керимов.

Нынешнее расследование является продолжением дела об отмывании денег, возбужденное в 2017 году в Ницце в отношении Сулеймана Керимова. Российский олигарх и политик находится под санкциями Евросоюза, однако, указанные виллы не входят в список его замороженных активов, отмечает Bloomberg.

Сулеймана Керимова задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Сам он обвинения отвергает. Несколько месяцев Керимов фактически находился под домашним арестом во Франции. В июне 2018 года французские власти сняли обвинения с российского бизнесмена и перевели его в статус свидетеля. После этого Керимов смог вернуться в Россию.

Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Две недели назад Минфин США внёс в санкционный список жену, двух дочерей и сына Керимова, а также связанные с российским миллиардером компании.