Во Франции не разрешили носить буркини

Высший административный суд Франции не разрешил женщинам носить буркини – купальные костюмы, закрывающие тело с головы до лодыжек. Суд обосновал это нарушением "светскости" Франции – принципа государственного нейтралитета по отношению к религии. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В мае 2022 года французский город Гренобль, прислушавшись к местным активистам, проголосовал за смягчение дресс-кода в бассейнах, в том числе разрешил женщинам купаться в буркини и топлес. Мэр Гренобля настаивал, что у женщин должно быть право носить, что они хотят, а также выражать свои религиозные взгляды в бассейнах и на улице.
Правительство Франции в лице префекта оспорило решение Гренобля в суде. Во вторник, 21 июня, Высший административный суд Франции подтвердил, что разрешение буркини незаконно. Согласно решению суда, голосование в Гренобле было проведено "для удовлетворения религиозного требования" и "наносит ущерб нейтралитету государственных служб".
Разрешение плавать женщинам топлес в суде не оспаривалось.
Министр внутренних дел Франции назвал постановление суда "победой светскости". Мусульманские правозащитные организации во Франции заявили, что запрет на ношение буркини ограничивает основные свободы и дискриминирует женщин-мусульманок.
- В 2016 году около тридцати прибрежных курортов Франции запретили женщинам носить на своих пляжах буркини. Запреты были введены после череды исламистских нападений на Францию. ООН призвала Францию отменить запрет, так как он является "серьёзным и незаконным нарушением основных свобод".
- В 2010 году Франция запретила женщинам носить никаб и паранджу, закрывающие лицо, в общественных местах. Во Франции проживает более 5 миллионов мусульман – больше, чем в любой другой европейской стране.
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