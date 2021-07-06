Международный Каннский кинофестиваль, который из-за пандемии пройдет впервые с 2019 года, открывается сегодня на Лазурном берегу Франции.

Первым фильмом, который покажут гостям фестиваля, будет работа французского режиссера Леоса Каракаса “Аннетт” – о стендап-комике, жена которого, оперная певица, умирает. У героя остается двухлетняя дочь с необычным даром.

От России в этом году представлено три картины. “Петровы в гриппе” Кирилла Серебренникова претендуют на главную награду фестиваля – Золотую пальмовую ветвь. Фильм снят по роману Алексея Сальникова, который уже признан “Национальным бестселлером” и получил приз критического жюри премии “Нос”. По словам режиссера, картина представляет собой “попытку выразить нашу Родину через эмпатию”. Главные роли играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Соперниками Серебренникова за Золотую пальмовую ветвь станут 24 работы, среди которых “Французский вестник” Уэса Андерсона, “Непорочная дева” Пола Верховена, “Герой” Асгара Фархади и другие.

В программе “Особый взгляд” покажут работы еще двух российских режиссеров: Киры Коваленко “Разжимая кулаки” и Алексея Германа – младшего “Дело” (House Arrest). Последняя рассказывает о преподавателе вуза в российской глубинке, который сражается за справедливость. Съёмки заняли 25 дней.

Но приехать на Лазурный Берег российские участники вряд ли смогут. Из-за пандемии коронавируса въезд в страну разрешен лишь по веским причинам. Во время фестиваля будут действовать и другие меры безопасности: гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и всегда носить медицинские маски.

Международный Каннский кинофестиваль проходит ежегодно с 1946 года во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.

В 2020 году 73-й смотр был не состоялся из-за пандемии коронавируса. Фильмы показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.