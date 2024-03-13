Во Владивостоке арестовали главу штаба Надеждина

Главу штаба Бориса Надеждина во Владивостоке Игоря Краснова арестовали на шесть суток по статье о так называемой пропаганде ЛГБТ. Об этом пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на самого активиста.

По словам Краснова, сейчас он находится в суде. Согласно протоколу, поводом для ареста стала пересылка в чат картинки с флагом ЛГБТ+. Это суд посчитал "распространением экстремистской символики". Российские власти объявили несуществующее "международное движение ЛГБТ" экстремистским в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Краснова, волонтёра штаба Даниила Лаптева и, предположительно, ещё одну активистку штаба Анастасию Конькову задержали в кампусе Дальневосточного федерального университета. Люди в штатском увезли их в неизвестном направлении.

Связи с ними не было несколько часов. Про Лаптева и Конькову неизвестно до сих пор. Их соратники считают, что активистов похитили. По словам знакомого задержанных, "ни в каких акциях запрещённых организаций они не принимали участие", передают Сибирь.Реалии.