Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Во Владивостоке арестовали главу штаба Надеждина

Главу штаба Бориса Надеждина во Владивостоке Игоря Краснова арестовали на шесть суток по статье о так называемой пропаганде ЛГБТ. Об этом пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на самого активиста.

По словам Краснова, сейчас он находится в суде. Согласно протоколу, поводом для ареста стала пересылка в чат картинки с флагом ЛГБТ+. Это суд посчитал "распространением экстремистской символики". Российские власти объявили несуществующее "международное движение ЛГБТ" экстремистским в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Краснова, волонтёра штаба Даниила Лаптева и, предположительно, ещё одну активистку штаба Анастасию Конькову задержали в кампусе Дальневосточного федерального университета. Люди в штатском увезли их в неизвестном направлении.

Связи с ними не было несколько часов. Про Лаптева и Конькову неизвестно до сих пор. Их соратники считают, что активистов похитили. По словам знакомого задержанных, "ни в каких акциях запрещённых организаций они не принимали участие", передают Сибирь.Реалии.

  • Надеждин был единственным антивоенным кандидатом на пост президента России. Политику удалось собрать больше 200 тысяч подписей россиян в поддержку своего выдвижения. ЦИК обнаружила в этих подписях более 15% брака при допустимых 5%. Оспорить отказ в судах Надеждину не удалось.
  • Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

В России отмечают 8 марта
Embed
В России отмечают 8 марта

No media source currently available

0:00 0:17:54 0:00

В России отмечают 8 марта

США предупреждают об угрозе терактов в Москве

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG