Во Владивостоке чиновники одобрили установку памятника Сталину

Во Владивостоке установят памятник Сталину. Такое решение принял Совет по культуре при главе города, сообщает PrimaMedia.Приморье.
По данным издания, шесть членов Совета проголосовали "за", трое "против" и двое воздержались.
С инициативой об установке памятника ещё в мае обратился в городскую Думу "Союз советских офицеров". При этом создание бюста возможно только на внебюджетные средства, а место его размещения определяет управление архитектуры и городской среды мэрии Владивостока. Заместитель главы администрации города Николай Селюк сообщил, что будет "целый ряд согласований, обсуждений, возможно и общественное голосование". Начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры Светлана Москвитина на запрос Сибирь.Реалии в социальных сетях не ответила.
Как сообщает VL.ru, в 2016 году владивостокский бизнесмен и член партии "Курсом правды и единения" Юрий Москалев установил бюст Сталину около штаба движения. В сентябре 2014 региональное отделение движения "Дети войны" попросило администрацию города выделить место для установки памятника Сталину.
В июне 2022 года сообщалось, что на горе Киткай около села Новая Уда в Иркутской области на скале высекут имя Иосифа Сталина и восстановят беседку, в которой он якобы сидел.
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