Военком Москвы пригрозил адвокатам за помощь в уклонении от призыва

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов пригрозил уголовной ответственностью адвокатам, которые помогают гражданам избежать призыва. Об этом он написал в письме президенту столичной адвокатской палаты Игорю Полякову. Письмо опубликовало агентство "Москва".

"В частности, косвенно или напрямую предлагается оформление фиктивных документов, являющихся основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, содействие в уклонении от призыва на военную службу, консультирование по вопросам уклонения, посредничество в вопросах уклонения", – говорится в документе.

Комиссар заявил, что это можно квалифицировать как организацию или содействие в уклонении от военной службы, а в объявлениях адвокатов якобы зачастую содержатся сведения, которые подпадают под статью о дискредитации армии.

Щепилов попросил Полякова провести разъяснительную работу со всеми адвокатскими образованиями в Москве, организовать мониторинг информации о подобной деятельности, а также информировать компетентные органы.