Военная тревога и российская оппозиция

Реальна ли угроза войны России против Украины? Удалось ли Кремлю сплотить вокруг себя массы, бряцая оружием? Углубляется ли политико-экономический кризис в стране? Есть ли альтернатива путинскому курсу?

Обсуждают депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зам председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский и Константин Янкаускас, московский депутат, поддерживавший Алексея Навального.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 25 января в 19:05