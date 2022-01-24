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Лицом к событию

Военная тревога и российская оппозиция

Задержания на акции протеста в поддержку Алексея Навального. Москва, 31 января 2021

Реальна ли угроза войны России против Украины? Удалось ли Кремлю сплотить вокруг себя массы, бряцая оружием? Углубляется ли политико-экономический кризис в стране? Есть ли альтернатива путинскому курсу?

Обсуждают депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зам председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский и Константин Янкаускас, московский депутат, поддерживавший Алексея Навального.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 25 января в 19:05

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