Военного из Забайкалья приговорили к 12 годам в Украине

Суд в Киевской области приговорил к 12 годам колонии российского военного из Забайкалья Чингиса Дамбаева. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны за попытку убийства мирного жителя. Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины.
В апреле прошлого года Дамбаева обменяли на украинских пленных, приговор ему вынесли заочно. В Украине его объявили в розыск.
Дамбаев - 31-летний снайпер-разведчик из Бурятии. Суд установил, что 8 марта 2022 года вблизи села Бузова Киевской области он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил автомобиль из эвакуационной колонны. В машине были супруги с двумя детьми, военный угрожал им оружием и приказал мужчине выйти из машины и раздеться выше пояса. Осмотрев туловище и руки, Дамбаев принял гражданскую татуировку черепа и глаза за нацистскую символику. Он ударил гражданского прикладом автомата по голове.
После этого Дамбаев прицелился с намерением выстрелить, однако, как говорится в приговоре, "преступление не было закончено по причинам, которые не зависели от его воли". "Сам факт деяния и причастность к нему обвиняемого никем не отрицаются и подтверждаются совокупностью доказательств, показаниями потерпевших, допрошенных в судебном процессе, протоколами опознания лица по фотоснимкам", - заявила прокурор.
Когда Дамбаев был в плену, у него взял интервью украинский журналист Владимир Золкин. В нём он рассказал, как убирал, как он думал, труп военного - тот захрипел, после чего Дамбаев в него выстрелил.
Адвокат Дамбаева Виктор Паета просил суд "назначить наказание ниже самого низкого предела" по статье о нарушении обычаев войны, поскольку подсудимый пошел на войну, потому что якобы не смог найти работу в России, а на его содержании – две маленькие дочери.
- Ранее в Украине суд приговорил к 10 годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова по делу об обстреле жилой многоэтажки на окраине Чернигова. Он признал свою вину и заявил, что сделал это по требованию командира. Другого военного из России – Вадима Шишимарина - украинский суд приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 15 лет лишения свободы.
- В конце сентября 2022 года комиссия экспертов ООН по расследованию военных преступлений в Украине представила доклад, в котором заявила о том, что подавляющее большинство выявленных преступлений могли быть совершены служащими российской армии. Российская делегация бойкотировала заседание. Москва отвергает причастность своих солдат к пыткам и издевательствам в Украине.
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