Военного из Забайкалья приговорили к 12 годам в Украине

Суд в Киевской области приговорил к 12 годам колонии российского военного из Забайкалья Чингиса Дамбаева. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны за попытку убийства мирного жителя. Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины.

В апреле прошлого года Дамбаева обменяли на украинских пленных, приговор ему вынесли заочно. В Украине его объявили в розыск.

Дамбаев - 31-летний снайпер-разведчик из Бурятии. Суд установил, что 8 марта 2022 года вблизи села Бузова Киевской области он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил автомобиль из эвакуационной колонны. В машине были супруги с двумя детьми, военный угрожал им оружием и приказал мужчине выйти из машины и раздеться выше пояса. Осмотрев туловище и руки, Дамбаев принял гражданскую татуировку черепа и глаза за нацистскую символику. Он ударил гражданского прикладом автомата по голове.

После этого Дамбаев прицелился с намерением выстрелить, однако, как говорится в приговоре, "преступление не было закончено по причинам, которые не зависели от его воли". "Сам факт деяния и причастность к нему обвиняемого никем не отрицаются и подтверждаются совокупностью доказательств, показаниями потерпевших, допрошенных в судебном процессе, протоколами опознания лица по фотоснимкам", - заявила прокурор.

Когда Дамбаев был в плену, у него взял интервью украинский журналист Владимир Золкин. В нём он рассказал, как убирал, как он думал, труп военного - тот захрипел, после чего Дамбаев в него выстрелил.

Адвокат Дамбаева Виктор Паета просил суд "назначить наказание ниже самого низкого предела" по статье о нарушении обычаев войны, поскольку подсудимый пошел на войну, потому что якобы не смог найти работу в России, а на его содержании – две маленькие дочери.