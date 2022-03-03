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В Киеве ночью были сильные взрывы. При обстреле Изюма 8 погибших

Жители Харькова в убежище в городском метро

В нескольких регионах Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога в связи с продолжающимся российским вооружённым вторжением.

Удары наносились по Киеву, Харькову, другим городам. В ряде из них, как заявляют местные источники, бомбардировки усилились. В Киеве ночью было несколько сильных взрывов.

В Изюме Харьковской области в результате попадания снаряда погибли 8 человек, в том числе дети. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на заместителя главы администрации города Владимира Мацокина. По его словам, снаряд попал в дом на улице Украинской. Также, как рассказал Мацокин, атаке подверглось здание полиции, в центре города значительные разрушения. Независимого подтверждения этой информации нет.

В самом Харькове в результате обстрела повреждён памятник истории и архитектуры, собор Успения Пресвятой Богородицы. В соборе - одном из символов города - выбиты окна, повреждены витражи и внутреннее убранство. Находившиеся в храме прихожане не пострадали. Об этом сообщило, в частности, издание "Украинская правда" со ссылкой на местную епархию Украинской православной церкви.

Мэр Херсона, города на берегу Чёрного моря, Игорь Колыхаев сообщил, что российские войска добрались до центральных районов и улиц, вошли в здание местного совета. Днём ранее Минобороны России заявило о захвате Херсона. Он стал первым крупным украинским городом, о занятии которого заявили в Москве.

Со ссылкой на британское министерство обороны сообщается, что российские силы, предположительно, взяли в кольцо портовый город Мариуполь на Азовском море.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к народу заявил, что его страна "ведет Отечественную войну против российских захватчиков". Зеленский считает, что украинским силам удалось сорвать военные планы противника и значительно ослабить его.

В Брестской области Беларуси в четверг ожидается второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. На первой встрече в конце февраля прогресса достигнуто не было. Украина добивается немедленного прекращение огня и вывода российских войск со своей территории. Украинские официальные лица заявляют о слабых надеждах на договорённости.

Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля.

2 марта Минобороны России впервые обнародовало данные о потерях действующих в Украине российских войск. Ведомство сообщило, что убитых - 498, раненых - 1597. В то же время, как утверждает Москва, украинская армия потеряла 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными, еще более 500 военных попали в плен. В свою очередь, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска потеряли за неделю боев примерно 8 тысяч человек, из них около 6 тысяч убитыми, а еще примерно 2 тысячи – цитата - "где-то бродят, потому что решили бежать от этой войны".

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило 3 марта, что за семь последних дней примерно один миллион украинцев бежали в соседние страны, спасаясь от боевых действий.

По ряду оценок, за неделю войны в Украине погибли не менее 750 гражданских лиц.

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