Военные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников

Военный завод в иранском городе Исфахан в ночь с субботы на воскресенье подвергся атаке беспилотников. По сообщению Министерства обороны Ирана, они были сбиты системами ПВО, пострадавших нет, крупного ущерба заводу тоже не нанесено. Власти Ирана пока не могут уточнить, какой стране могли принадлежать беспилотники.

Иранские СМИ сообщают также о взрывах и пожарах в столице страны Тегеране, городах Тебризе и Дезфуле - на стратегических объектах и нефтеперерабатывающих заводах.

В июле Иран объявил об аресте группы курдских диверсантов, которые якобы намеревались взорвать военный комплекс в Исфахане. Они были обвинены в работе на Израиль.