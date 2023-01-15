Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Иран получит на вооружение российские истребители Су-35

Иран получит российские истребители Су-35, которые станут самыми современными самолётами в армии страны. Тегеран заказал у Москвы системы противовоздушной обороны, ракетные установки и вертолёты. Об этом в интервью агентству "Тасним" заявил член парламентского Комитета по национальной безопасности Шахриар Хейдари.

По его словам, поставка состоится в начале следующего года – по персидскому календарю Новый год будет отмечаться в марте.

Слова Хейдари — первое подтверждение со стороны официальных лиц Ирана поставок современной российской авиатехники. Ранее о возможной сделке сообщали источники западных СМИ в разведывательном сообществе. Израильский 12-й канал сообщал, что речь может идти сразу о 24 истребителях, которые изначально предполагалось продать Египту. От этой сделки Египет отказался, по всей видимости, под давлением США.

В декабре представители администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло "беспрецедентного уровня". Это происходит на фоне фактической изоляции режимов аятолл и президента Владимира Путина со стороны стран Запада.

Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.

Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе. Самые современные самолёты на вооружении иранской армии были захвачены страной в начале 1990-х и, по всей видимости, лишены нормального обслуживания.

  • Истребители-бомбардировщики Су-34 используются российской армией с 2014 года и активно предлагаются на экспорт. Самолёты рассчитаны на нанесение ракетно-бомбовых ударов в глубине территории противника. В войне с Украиной Россия использует их в ограничнном масштабе из-за насыщения украинской армии системами противоздушной обороны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG