Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

В Буркина-Фасо, государстве на западе Африки, объявлено о свержении военными президента страны Рока Марка Каборе.

Заявлении от их имени зачитал по государственному телевидению представитель "Патриотического движения для защиты и восстановления". По его словам, правительство распущено, а действие Конституции приостановлено. Границы страны будут оставаться закрытыми ещё, по меньшей мере, четыре дня. Сохраняется ночной комендантский час, добавил представитель захвативших власть военных.

Ранее в понедельник, как отмечают СМИ, стало известно о задержании Каборе и его доставке в армейский лагерь в столице Уагадугу.

Ситуация в Буркина-Фасо резко обострилась в воскресенье, когда началась стрельба на нескольких армейских базах в трёх крупнейших городах, включая столицу Уагадугу. Правительство изначально отрицало, что речь идёт о попытке госпереворота, хотя на всей территории государства был введён комендантский час. Жителям, начиная с 8 вечера воскресенья и до раннего утра, запретили выходить на улицы.

Сейчас, по словам устроивших переворот военных, их цель – вернуть страну к демократии, воздерживаясь от насилия и кровопролития.

К немедленному освобождению президента Каборе и правительственных чиновников призвали Госдепартамент США и руководство Евросоюза. Они указали на необходимость всем сторонам конфликта сохранять спокойствие и начать диалог. В Вашингтоне подчёркивают, что военные должны уважать Конституцию и гражданские власти.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность произошедшим, добавив, что он осуждает любую попытку насильственной смены правительства.

Экономическое сообщество 15 стран Западной Африки ECOWAS также выпустило заявление в поддержку Каборе и с призывом к диалогу.

В Буркина-Фасо с населением в 21 миллион человек в последние годы растёт активность джихадистских формирований. Многие боевики, присягнувшие на верность группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (признаны в России террористическими и запрещены), действуют у границ страны с Мали и Нигером. Среди населения нарастало недовольство бездействием правительства в этой ситуации.

В последние месяцы начались регулярные протесты с требованием отставки Каборе. Многотысячное выступление в столице в минувшую субботу было разогнано полицией с применением слезоточивого газа.