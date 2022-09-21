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Военным запаса могут запретить покидать место жительства в России

Глава правозащитной организации "Агора" адвокат Павел Чиков опубликовал в своём телеграм канале фотокопии приказов военных комиссаров из Самарской области, Татарстана и Дагестана. В них солдатам и офицерам запаса, которые пока не получили повестки о мобилизации, временно запрещается покидать свои города и районы без разрешения военкомата. Как пишет издание "Секунда", такой же приказ издан и в Курской области.

Тексты приказов практически идентичны. В них также указано, что в случае необходимости организации и граждане, имеющие в своём владении транспортные средства, будут должны предоставить их по требованию военкоматов.

Кроме этого, Чиков опубликовал распоряжение замначальника ГУОБДД (дорожной полиции) России Владимира Кузина, в котором говорится о содействии проведению мобилизации. В документе указано, что инспекторы ГИБДД начиная с 22 сентября будут останавливать автомобили под управлением лиц мужского пола и после проверки документов отправлять их к сотрудникам военных комиссариатов. В МВД эту информацию отвергли и призвали использовать сообщения только из официальных источников.

Оперативно проверить подлинность документов пока не представляется возможным.

  • Указ президента России о частичной мобилизации вступил в действие 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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