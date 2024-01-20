Воевавшего в Украине оправдали по делу об убийстве сослуживца

Суд в Новочеркасске оправдал чеченского сержанта-контрактника Зайнди Такаева по делу об убийстве его сослуживца – рядового Магомеда Шахбанова из Дагестана. Это первое такое решение суда, пишет "Коммерсантъ".

Присяжные единогласно признали Такаева невиновным, после чего судья освободил его из-под стражи и дал право на реабилитацию. Такаев может требовать от правоохранительных органов моральную и материальную компенсацию за свой арест. Сторона обвинения и представители убитого Шахбанова подали апелляцию: они считают, что на присяжных могли надавить.

Уголовное дело об убийстве возбудили против Такаева в июне 2022 года. Поводом стала гибель Шахбанова при странных обстоятельствах. Согласно материалам дела, 6 июня 2022 года в Первомайске Луганской области Такаев, Шахбанов, двое их однополчан и две местные девушки жарили шашлыки и пили пиво в беседке возле дома. После пикника двое друзей-однополчан ушли, Такаев, оставив свой автомат, пошёл в туалет – и в этот момент пуля пробила голову Шахбанова навылет.

Такаев "сразу понял, что по беседке стреляют из соседних кустов" и открыл по ним огонь. Нападавших он не видел, но "атаку ему удалось отразить". После этого Такаев вызвал на место врачей и военную полицию.

Спутницы военных рассказали иную версию. По их словам, один из ушедших оставил Такаеву пистолет. "Зайнди встал из-за стола, подошёл к Магомеду сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову", – утверждала свидетельница.

Эту версию опровергали с разных сторон: друг Такаева заявил, что пистолет тому не оставлял, судмедэкспертиза признала следы на рукоятке пистолета "противоречивыми", криминалист посчитал, что выстрел был произведён с "неблизкого расстояния" и не из пистолета. Пулю, убившую Шахбанова, впрочем не нашли. Адвокаты Такаева утверждали, что девушки "не могли объективно оценить ситуацию из-за своего юного возраста, пережитого стресса и алкогольного опьянения".

Прибывшая на место убийства военная полиция задержала Такаева. Вплоть до освобождения он находился в СИЗО Ростова-на-Дону. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.