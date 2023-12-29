В Якутске участник войны в Украине получил 7,5 лет колонии за убийство

Якутский городской суд приговорил участника войны против Украины Виктора Заболоцкого к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве местного жителя. Осуждённый нанёс ему смертельные ножевые ранения в ходе ссоры, касавшейся участия Заболоцкого в войне. Это следует из материалов дела, отмечает Сибирь.Реалии.

На приговор суда обратил внимание телеграм-канал "Торбозное радио". Убийство произошло утром 25 июня после праздника Ысыах в Якутске. Днём ранее, 24 июня, Заболоцкий остался охранять участок, где проходил праздник, напился и уснул. Утром его разбудили двое мужчин, одним из которых был потерпевший. Они стали говорить, что ветераны боевых действий убивали детей и являются оккупантами, в связи с чем между ними и Заболоцким началась драка. Их разняли, и незнакомцы ушли.

Позднее один из участников конфликта вернулся и сначала извинился перед Заболоцким. Но потом снова началась ссора, которая для оппонента Заболоцкого закончилась госпитализацией и смертью в реанимации.

Нож, которым было совершено убийство, Виктору Заболоцкому подарили от имени главы Якутии - за участие в войне. На рукояти ножа сделана надпись: "Берегите нашу Россию. А. Николаев".

Суд признал Заболоцкого виновным в преднамеренном убийстве человека и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в пользу представителя потерпевшего в 1 млн рублей.