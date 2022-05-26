"Война может закончиться только поражением Путина на поле боя"

Российские войска продолжают наступление в Луганской области. Хватит ли у Путина денег на продолжение войны? В России преследуют даже тех оппозиционеров, которые уехали из страны. И донимают их родственников.

ООН подсчитала, что жертвами войны в Украине стали не менее 3974 человек. 4654 человека ранены. Большинство убитых и раненых во время обстрелов тяжелой артиллерии, применения систем залпового огня, ракетных ударов и ударов с воздуха – бомбардировок и обстрелов. По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, с начала войны в Украине погибли 240 детей, еще 436 пострадали.

А боевые действия продолжаются уже больше 90 дней. Российские войска наступают на украинские позиции, пытаясь захватить Луганскую область, окружить подразделения, обороняющие Северодонецк и Лисичанск.

По сообщению Генштаба ВСУ, российские войска пытаются "улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск", "главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман".

Трасса Лисичанск – Бахмут – фактически единственная возможность уехать из Луганской области на относительно безопасные территории. При этом местные власти предупреждают: маршрут постоянно обстреливают российские войска, и эвакуация может быть опасна. Несмотря на это, волонтер из Северодонецка Ариф Багиров покинул город именно по этому маршруту. 65 километров пути он преодолел на велосипеде.

Хватит ли Владимиру Путину денег на войну в Украине? Экономист Владислав Иноземцев полагает, что запасы почти безграничны.

"Посмотрите реальные цифры. Российский ВВП – 130 трлн рублей. Российский военный бюджет был приблизительно от 3,5 до 5 трлн. Госдолг – 20% ВВП, то есть 24–25 трлн. Если увеличивать его каждый год на хотя бы 3 трлн рублей, это 2% ВВП. По западным меркам, это абсолютно ничто. Их может напечатать ЦБ, выкупить у правительства бумаги, их можно разместить под нынешнюю доходность легко среди российских банков, тем самым обеспечив им доходность. Государство будет платить за это копейки, потому что две трети прибыли Центробанка возвращается в бюджет, по сути дела, это сейчас можно занимать под 3% годовых для правительства. И инфляция, она сейчас и так будет высокой, такого рода ремиссия добавит ей один процентный пункт. То есть во всех случаях 2–3 года весь военный бюджет Путин может легко занимать на рынке и расплачиваться с "Уралвагонзаводом", с контрактниками, генералами и так далее. Рассказы про то, что мы сейчас закроем нефть и газ и через месяц Путин уйдет из Украины, это я не знаю, на кого рассчитано. Это полная ерунда. Ущерб, наносимый украинской экономике, несоизмеримо больший, чем то, что тратит Россия на уничтожение этой инфраструктуры и гражданского населения там. То есть я думаю, что война может закончиться только поражением Путина на поле боя, но по экономическим причинам она не кончится никогда".

Активистов оппозиции, давно уехавших из России, продолжают донимать разными способами.

Живущий в Париже создатель "Артподготовки" Вячеслав Мальцев оштрафован Кировским судом Саратова на 50 тысяч рублей за "дискредитацию армии". Сам Мальцев, давно получивший политическое убежище во Франции, на суде отсутствовал. Как объявил судья, "причина неявки неизвестна". Мальцеву вменили размещение в его телеграм-канале 6 марта сообщения о том, что команда Навального объявила бессрочные антивоенные акции, а также видео, якобы дискредитирующего армию.

Обыски прошли в Новосибирске у тещи и брата независимого депутата горсовета и экс-координатора местного штаба Навального Сергея Бойко и у родителей волонтера штаба Полины Голобоковой. 18 мая в Красноярске сотрудники Следственного комитета выбили окно в квартире экс-сотрудницы местного штаба Навального Натальи Петеримовой и устроили там обыск в отсутствие хозяйки. Петеримова находится в Грузии. Во всех случаях речь идет об обвинении по статье об участии в работе экстремистского сообщества за "связи с проектом "Фонд по борьбе с коррупцией Навального".