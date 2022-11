Воллны: готика на песке. Артемий Троицкий изучает калифорнийский рок

Хедлайнеры двести сорок девятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – участники калифорнийской рок-группы со странным названием Wavves. Музыка у них тоже весьма странная, но рок-критик Артемий Троицкий и в такой находит интерес.

Калифорнийский образ жизни – это нечто особенное. Однажды я около месяца жил в южном Лос-Анджелесе, в районе под названием Манхэттен-Бич. Жил реально на пляже, на широченном, в несколько сот метров, в одноэтажном деревянном бунгало на второй линии от океанского прибоя. Окружавшие меня загорелые парни и девушки ходили исключительно в шортах и купальниках и, казалось, не занимались в жизни ничем, кроме сёрфинга. Способствовали этому высоченные, но спокойные и дружелюбные волны. Я увлёкся и ежедневно практиковал body boarding – это облегчённая разновидность сёрфинга, когда ты не стоишь на доске, а лежишь на ней всем телом, но точно таким же манером скользишь по гребню волны. Этот расслабленный солнечный дрейф породил целую пляжную субкультуру, классическими музыкальными выразителями которой считаются, разумеется, легендарные The Beach Boys. (Кстати, именно с их Surfin’ USA, наряду с Twist And Shout группы The Beatles, началась в далёком 1963 году моя одержимость рок-музыкой.)

The Beach Boys с композицией Surfin’ USA

В Сан-Диего – это на том же побережье, только ещё южнее, почти на границе с Мексикой – всё примерно то же самое. Там в 2008 году местный 22-летний "пляжный мальчик" по имени Натан Уильямс собрал рок-группу и назвал её Wavves; по-русски я бы перевёл как "Воллны" – тем более что и латинская V, и кириллическая Л визуально напоминают разные стадии волнообразования. Однако типичной сёрф-группой – радостной, лёгкой и благозвучной – "Воллны" не стали. Первый релиз, просто Wavves, был записан быстро и вышел на кассете. В следующем, 2009 году последовал Wavvves (аж с тремя vvv в середине) – можно сказать, первый полноценный альбом группы. В него вошли и некоторые лучшие песни из кассетного дебюта, чуть менее кустарно записанные, – в частности "Пляжная готика". Но я выбрал для первого знакомства брутальный трек To The Dregs, "К отбросам".



К музыке Wavves (которую не все и музыкой-то сочтут) можно приклеить много ярлыков: панк; гаражный рок; нойз; lo-fi (учитывая качество записи), даже готик-рок – но при всём этом сёрф! Быстрое, короткое, шумное, с мрачными похабными текстами и с настроением курортных хулиганов. Коллектив пляжных беспредельщиков стал очень популярен в концертном формате, причём не только в США, но и в Европе. Периодически случались эксцессы: так, на знаменитом фестивале Primavera в Барселоне фронтмен Натан Уильямс подрался прямо на сцене(!) со своим барабанщиком Райаном Алшем. Обиженный ударник вскоре покинул группу; его заменил Зак Хилл. Пришёл и новый бас-гитарист, Стиви Хоуп, и в этом составе "Воллны" записали свой самый известный альбом "Король пляжа"(2010). Продюсировал его лауреат премии "Грэмми" Деннис Херринг (работал в числе прочих с Элвисом Костелло и блюзменом Бадди Гаем). С этого альбома – песня с достоевским названием "Идиот".



В последующие годы Wavves активно гастролировали, участвовали в телешоу, а также отметились своими бодрыми песнями в нескольких фильмах и компьютерных играх. Параллельно выходили новые альбомы: Afraid оf Heights (2013), V (2015); You’re Welcome (2017). Последний лонг-плей в этом ряду – Hideaway (2021), уже седьмой в дискографии группы. Предварил релиз выпуск сингла Sinking Feeling ("Чувствую, что тону") – пожалуй, самой "попсовой" песни в истории экстремальной команды.



Вообще, редко когда по записям артистов настолько наглядно видно, а также слышно, как они повзрослели. Пляжное буйство явно сменилось рефлексией в пригородной вилле. Об этом отчасти и нетипично минорная песня The Blame, "Эта вина".

