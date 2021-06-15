"Вообще не цензура": Песков об исключении "Дождя" из путинского пула

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что исключение телеканала "Дождь" из пула, освещающего деятельность президента России, не является актом политической цензуры. По его словам, в Кремле отказались от взаимодействия с "Дождём" из-за того, что он якобы призывал к незаконным акциям.

Песков ответил на вопрос Русской службы Би-би-си. Он не согласился с оценкой главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, назвавшего удаление "Дождя" из кремлёвского пула политической цензурой.

"Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействие с этим каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным акциям де-факто" - ответил Песков (цитату приводит издание "Медуза", включённое в России в ресстр "СМИ-иностранных агентов"). По его словам, решение принимала не служба безопасности, а пресс-служба президента, которую сам Песков и возглавляет.

О каких именно "незаконных акциях" идёт речь, Песков не уточнил, но, по всей видимости, речь о зимних и весенних уличных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь Кремля утверждает, что "Дождь" их не просто освещал, а "выступал в роли организатора". В качестве доказательства своих слов он призвал посмотреть эфир "Дождя" за соответствующие даты. При этом представитель Кремля признал, что нет никаких судебных или иных решений, в которых "Дождь" признавался бы организатором акций протеста.

О том, что телеканал "Дождь" исключён из журналистского пула президента России Владимира Путина, сообщил на прошлой неделе его главный редактор Тихон Дзядко. Несколько источников на телеканале назвали причиной исключения то, что "Дождь" освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и митинги в его поддержку.

Отмечается, что журналисты "Дождя" не допущены к освещению встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая намечена на 16 июня в Женеве, и что это будет первое официальное мероприятие на высоком уровне, в котором участвует президент России, но на котором не будут работать сотрудники телеканала.