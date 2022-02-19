Вопреки воле диктатора. В Москве установят памятник Фиделю Кастро

В 2017 году часть московской Новопесчаной улицы со сквером посередине вдруг объявили площадью, хотя на площадь она совершенно не похожа. Трюк был проделан с целью увековечивания памяти Фиделя Кастро, который скончался за несколько месяцев до этого события. Площади присвоили его имя. В наши дни топоним "площадь Фиделя Кастро" сослужил добрую службу Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Именно эта организация предложила установить в Москве памятник кубинскому диктатору, так что место дождалось своего героя.

Вряд ли памятник решили воздвигнуть из ностальгических соображений по тем советским временам, когда из каждого репродуктора звучала бодрая песня Пахмутовой "Куба – любовь моя!". Скорее, тут дело в господствующем в российской идеологии антиамериканизме. Трудно для этого найти более удачный символ, нежели "пламенный борец с американским империализмом" Фидель Кастро.

Идею установки памятника поддержали на своем заседании депутаты Московской городской думы. Причем голосование одновременно касалось еще и памятника Андрею Сахарову. Против этого имени никто возражать не стал. Шутка ли, впервые принципиальное решение о таком монументе в Мосгордуме приняли еще в 1990 году – только тогда на этом все и закончилось. Место не определили, и не был объявлен конкурс для скульпторов. Ну а решающий аргумент – это то, что в свое время Путин высказался "за", а какой российский парламент возвысит голос против Путина? Так что теперь объявлено, что памятник академику, диссиденту и нобелевскому лауреату Андрею Сахарову появится в сквере у Нескучного сада и здания президиума Российской академии наук. А вот по поводу Фиделя Кастро возникла полемика. Впрочем, несогласные оказались в меньшинстве.

Председатель РВИО Владимир Мединский назвал мудрым и взвешенным решение депутатов: "Фидель Кастро для нас – глыба, символ, одна из культовых фигур революционного романтизма. Рад, что справедливость, благодаря поддержке мэра Москвы и настойчивости специалистов по военной истории Отечества наконец восторжествовала".

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина говорит, что личность академика Сахарова для нее бесспорна, однако она была вынуждена воздержаться от голосования:

Я предложила исключить из списка памятник Фиделю Кастро

– За такой документ невозможно голосовать. Голосование было по очень странному проекту постановления, который включал в себя одновременно согласование установки памятника Андрею Сахарову, и в этом же документе – согласование памятника Фиделю Кастро. Единороссы предполагали, что депутаты должны либо проголосовать за оба памятника, либо против обоих памятников, что ни идеологически, ни по каким-то разумным вообще представлениям невозможно.

Я внесла в этот документ поправку. Я предложила исключить из списка памятник Фиделю Кастро и рассмотреть его отдельно, отдельным голосованием, но единороссы не поддержали эту инициативу. Они решили, что и так, в общем-то, сойдет. Они голосовали за этот документ практически в полном составе. В итоге документ был принят, оба памятника прошли согласование в Мосгордуме и, очевидно, будут в каком-то ближайшем будущем установлены. Я считаю, что такая практика не просто неуважительная по отношению к депутатам, а она в принципе противоречит самому закону об установке памятников в Москве.

Потому что основная идея рассмотрения в Мосгордуме инициатив по поводу памятников заключается в том, чтобы оценить вообще актуальность установки памятника в Москве конкретным людям. Мы должны обсуждать конкретные персоны. Когда мы смешиваем две абсолютно разные, не смешиваемые, абсолютно идеологически противоположные личности, причем такого масштаба личности в одном документе, это начисто лишает смысла наше рассмотрение. Так делать категорически нельзя. Но вот, видите, депутаты "Единой России" считают, что это о’кей, что так можно, и памятники будут установлены.

– Рассматривали ли раньше такие вопросы пакетом, или это первый прецедент?

Мы получаем такой вот штамповочный конвейер монументов

– В целом такая практика – рассматривать пакетом – существует. Но этот конкретный случай вопиющий. Да, это распространенная практика, однако раньше она не вызывала таких ожесточенных споров, потому что масштаб личностей, которых мы рассматривали, был намного меньше. Кроме того, в Мосгордуме регулярно бывают предложения по исключению тех или иных памятников, которые вызывают споры. Часто оппозиционные депутаты предлагают исключить те или иные памятники, которые вызывают бурные дискуссии, предлагают рассматривать их отдельно, но практика сложилась такая, что рассматривают пакетами. Таким образом, сама идея рассмотрения профанируется. В итоге мы получаем вот такой вот штамповочный конвейер монументов.

– Вы сказали, что при прежних голосованиях были случаи, когда оппозиционные депутаты выступали против. Можете вспомнить какой-нибудь пример?

– Вот недавний случай: среди прочих в списке монументов был памятник погибшему на учениях Евгению Зиничеву, который был министром по чрезвычайным ситуациям. Я как раз предлагала исключить этот пункт из списка памятников, потому что я считаю, что такой памятник Москве не нужен категорически. В целом же, повторю, такие истории возникают регулярно. Все сваливают в одну кучу.

– Чем вас так не устраивает фигура Фиделя Кастро? В конце концов, очень долго в советское время складывался его романтический образ пламенного революционера.

Диктатор, правивший Кубой полвека, который оставил Кубу в нищете, в разрухе

– Романтический образ – это очень хорошо, но Фидель Кастро – диктатор, правивший Кубой полвека, который оставил Кубу в нищете, в разрухе, отставшей от всего цивилизованного мира на эти полвека, отставшую технологически, экономически. При Фиделе Кастро были рекордные репрессии. Если посмотреть в процентном соотношении населения, Фидель Кастро умудрился репрессировать больше людей, чем Гитлер, и больше людей, чем Сталин. Конечно, такую личность поддерживать нельзя.

– РВИО готово профинансировать работу над памятником Фиделю Кастро. Это 20 миллионов рублей. Известно ли имя скульптора? Помнится, несколько лет назад Салават Щербаков, автор памятника князю Владимиру, заявлял, что с воодушевлением взялся бы за такую работу.

– Пока об авторах говорить рано. Дальше будут конкурсные комиссии по обоим памятникам, их будут проводить инициаторы установки.

– У района Сокол давно сложившийся облик. Как преобразится городское пространство с возникновением памятника Фиделю Кастро? Какими новыми смыслами наполнится?

Это история про очередного бессмысленного истукана

– Знаете, мне кажется, что это история про очередного бессмысленного истукана. Площадь Фиделя Кастро – это скверик, который находится между нескольких проезжих частей. Я думаю, что будет сильное сопротивление от местного сообщества, потому что, во-первых, это Сокол. Это район довольно демократический, где не поддерживаются идеи коммунизма и им подобные. Мне уже приходили обращения от местных жителей, которые против установки этого памятника, и я думаю, что будет большое возмущение местного сообщества.

Совсем неподалеку от того места уже была попытка установить в сквере памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения, и тогда тоже возникло большое сопротивление этому памятнику. Люди не хотели получить в своем сквере вместо клумбы, вместе зелени большую бронзовую глыбу, совершенно не сомасштабную этому месту. Были организованы митинги, был большой сбор подписей, большая общественная кампания против этого памятника. В итоге он переехал в Крылатское, где он вызвал меньшее сопротивление.

Это просто захламление городского пространства бессмысленными бронзовыми бюстами

На мой взгляд, то, чем занимается Российское военно-историческое общество, – это просто захламление городского пространства бессмысленными бронзовыми бюстами. Возможно, теперь на Соколе появится еще один такой бронзовый бюст, который не будет иметь никакой ни художественной, ни историко-культурной ценности.

– Как известно, сам Фидель Кастро был против того, чтобы ему устанавливали памятники. Ваши коллеги-депутаты этот аргумент учитывали или это вообще не всплывало во время обсуждения?

Хотят почтить человека, но его мнение игнорируют

– Я задавала этот вопрос на комиссии городской думы по культуре и массовым коммуникациям перед заседанием. Я поднимала этот вопрос на самом заседании, однако депутаты от "Единой России" заявили, что указ Фиделя Кастро и принятый потом на Кубе закон, запрещающий ставить памятники этому руководителю и даже называть географические объекты его именем, на них не распространяется. Что они сами будут решать, как им увековечить память любимого кубинского диктатора. Хотят почтить человека, но его мнение игнорируют, – говорит Дарья Беседина.

Жители района Сокол уже обратились в посольство Кубы с просьбой оценить решение депутатов. В ответе дипломатов есть такие строки: "На Кубе не было установлено ни одного памятника Фиделю, и не было дано его имени улицам, паркам или школам, именно соблюдая его волю. Мысли и идеи Фиделя – это то, что мы раскрываем, это лучший способ сохранить его работу и передать ее новым поколениям".