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Война и ее враги

Митинг в Вильнюсе 23 января 2023 г.

Россияне вышли на площади в полусотне городов по всему свету на митинги в поддержку политзаключённых, против войны с Украиной и нынешней власти Владимира Путина. Началась всемирная кампания в защиту Алексея Навального, который 2 года назад вернулся в Россию, был арестован, осужден, став в России политзаключенным номер 1.

В эфире главный редактор «Новой Газеты Европа» Кирилл Мартынов и общественный деятель Наталья Пелевина.

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