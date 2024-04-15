"Война обиды". Соцсети о массированном ударе Ирана по Израилю

1 апреля Израиль, предположительно, нанёс авиационный удар по зданию консульства Ирана в Дамаске. Консульство примыкало к посольству, поэтому этот удар часто называют атакой на посольство Ирана в Сирии, хотя здание самого посольства не пострадало. В результате удара погибли несколько офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая генерала Корпуса Мохаммада Резу Захеди, которого называли организатором атаки на Израиль 7 октября 2023 года. По некоторым сообщениям, погибшие иранские военные во время удара проводили совещание с представителями вооружённых палестинских группировок и Хезболлы.

Руководство Ирана поклялось отомстить. В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанёс по Израилю удар сотнями дронов и ракет. Но к большому ущербу или потерям он не привёл: по сообщениям израильских СМИ, 99 процентов дронов и ракет было сбито и в результате удара никто не погиб, около тридцати человек ранены, двое детей – тяжело.



Западные страны сразу осудили иранскую атаку. Россия этого не сделала.

Александр Морозов

открыл утром ТАСС, Российскую газету и прочий официоз: нет никаких заявлений Кремля об иранской атаке. Молчок! Понятное дело: Иран – военный и политический союзник Кремля, сказать нечего.

Израиль защищала не только его собственная ПВО, но и другие страны, в том числе и арабские.

Йозеф Йош

Несколько примечательных деталей ночной атаки:

больше всего баллистических и крылатых ракет, а также дронов сбили Иордания и США: из 336и выпущенных больше 100 каждая, на территории Иордании, Ирака, Сирии и кораблей в море. Это к вопросу, который любят задавать нам бибилы- зачем нам США, мы и сами можем 🙂 Иордания, как и ожидалось, является нашим ближайшим союзником: передовые радары обнаружения и батареи ПВО стоят на ее территории, за сотни километров до границ Израиля. Именно это многослойное ПВО и ПРО, которое Цахал и США выстраивали тут годами, и дало такие мизерные потери на такое огромное число ракет. Пребывание американского флота в Персидском заливе и батарей ракет в Ираке, Сев.Сирии и Иордании защищает Израиль сильнее его собственной ПВО.

И последнее: как и следовало ожидать, все жертвы налета были арабы: трое граждан Иордании погибли от взрыва дрона-камикадзе, и мальчик-бедуин 10и лет в Израиле от осколка подрыва баллистической ракеты. Т.е. еще раз о том, о чем я говорил выше- основная масса была сбита или упала по дороге благодаря союзникам.

P.S. Интересно было слушать на любительских диапазонах голоса радиолюбителей, отслеживавших пролет и проход "ракетной волны" и радиопереговоры военных, а на частотах гражданской авиации- авиадиспетчеров на ближайших аэропортах, закрывавших небо и уводивших пассажирские лайнеры на Кипр, в Грецию и в Турцию. К утру все открылось.

Леонид Невзлин

Самый обнадеживающий итог сегодняшней ночной атаки Ирана на Израиль: у нас больше союзников, чем мы думали.

Шесть месяцев войны в Газе почти убедили Израиль, что нас ненавидят во всем регионе и во многих странах за его пределами. Но когда Иран направил в сторону Израиля беспилотники, а потом и ракеты – оказалось, что не только США и Великобритания твердо стоят на нашей стороне, но и умеренные арабские страны. Иордания перехватывала в своем небе иранские дроны. Саудовская Аравия также, по сообщениям, внесла свой вклад.

Страны региона понимают, что их враг – не Израиль, а палестинский вопрос – не главный конфликт на Ближнем Востоке. Иран угрожает региональной стабильности и использует террор как средство достижения своих целей. Раньше он нападал на Саудовскую Аравию, а теперь пытается дестабилизировать режим в Иордании."Соглашения Авраама", частью которых Саудовская Аравия намеревалась стать, предполагают в том числе оборонный союз, направленный против иранской угрозы.

Наши арабские партнеры – официальные или нет – понимают, что только вместе с Израилем они смогут противостоять"оси зла".

Это – очертания новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. И Израиль – ее неотъемлемая часть.

Многие комментаторы после удара по Израилю вспоминали Украину.

Андрей Волна

В отражении атаки принимали участие Израиль, США, Великобритания, Иордания. И еще кто-то.

Вот это же самое очень, очень необходимо Украине. Уже больше двух лет страну стирают с лица земли вместе с жителями.

Или? Или"Украина – это другое…"?

Одни пишут про сходство ситуаций, в которых оказались обе страны.

Анатолий Ахутин

Украине и Израилю грозит одна сила. Россия и Иран -- только два ее обличья, а существо ее -- война. Необъявленная, но уже явная война войны против мирного мира. Чтобы защитить свою мирность, надо стать войною, чему противится не только мирное благополучие, но и ответственность за мир. А воюет с миром сила, которой наплевать на мир. Опасное противоборство благоразумной сдержвнности с одержимостью.

Гасан Гусейнов

Смотрю трансляцию американских тележурналистов из Иерусалима и Тель-Авива. Перехваты ракет и шахедов в прямом эфире.

Что общего в нападении на Израиль и на Украину?

Мотивировка: это – войны обиды.

Обиженные хотят уничтожить тех, на кого они обижены.

Само это желание убивать за причиненные тебе обиды – прелюдия твоего же, обиженный, неизбежного конца.

Георгий Бовт

Рано или поздно подыгрывание Ирану, а особенно другим исламистам в регионе может закончиться тем, что система ПВО, аналогичная израильской, появится на Украине. С помощью Израиля. До сих пор он отказывается в этом помогать. Она, между тем, показала свою высокую эффективность против иранских дронов и ракет

Другие вспоминают про различия.

Александр Шведов

[диалог]

— А почему США помогают Израилю сбивать вражеские дроны и ракеты, а Украине – нет?

— А почему Израиль создал свой Железный купол и многое другое, а ракетная / ядерная в 1991 году держава Украина – нет?

Андре Янпольский

Сел писать пост о том, чем агрессия рашки против Украины отличается от вчерашней войны с саламандрами на Ближнем Востоке, которую союзники выиграли с сухим счетом. Мол и ракеты у рашки гораздо более мощные и быстрые, и полторы тысячи км между Израилем и Ираном, и территорию Израиля накрыть щитом ПВО легче потому что она в тысячу раз меньше Украинской, и средневековые аятоллы ведут себя гораздо ответственнее, чем российский упырятник …

Потом подумал и решил, что конечно, если бы по-настоящему вступилось за Украину НАТО, то несмотря на все эти соображения, [Россия] еще полтора года назад [убралась бы восвояси], где и посвятила бы себя следующие лет сто привычным свинствам, взаимным грабежам и сажаниям на бутылку.

В общем-то и сейчас не поздно по-моему

Настасья Иванова

Израилю теперь западная помощь по ПВО окажется нужнее, железный купол не бесконечный же. После ночного шоу нужно запасаться на перспективу.

А Украина рангом не вышла.

Прокремлёвские блогеры находят повод для оптимизма даже и в такой неудачной атаке. Они утверждают, что атака совсем не провалилась, просто Иран не хотел делать Израилю больно. Но вот если захочет...

Артём Кирпиченок

Тезисно об очередной ближневосточной ночной вечеринке.

1. [...] Ночная атака ракетами, это формальный ответ Ирана на бомбардировку консульства в Сирии и убийства высших офицеров КСИР. После теракта убившего Сулеймани, иранцы тоже отстрелялись по американским базам в Ираке, и согласились считать инцидент исчерпанным. 200 ракет для Ирана это не серьезно, даже ХАМАС на пике возможностей запускал свои "Касамы" сотнями. Цели – те же самые военные базы. Возможно у иранцев со Штатами перед этой атакой были какие то предварительные договоренности.

2. С другой стороны, играть в такие игры с Биби, который спит и видит начало войны с Ираном очень рискованно. Кроме того, Израиль второй раз после 7.10 сильно обидели в военном отношение. Последний раз эту страну накрывали ракетами дальнего радиуса действия только в 1991 году, во временна старины Саддама Хусейна. Израильтянам в очередной раз дали ощутить бренность своего существования, и опять же не исключена истерика общественности.

3. Впрочем, не стоит беспокоится за наших израильских друзей. Они же сами приехали в эту страну, самую безопасную для евреев, привезли туда детей. Некоторые даже поселились в кибуцах, которые специально строили в 50-ее годы как фортпосты-пулеуловители по периметру с Газой. Люди же знали что делали. А я пойду оладушки поем, и кофе-гляссе сделаю.

Телеграм-канал "Осведомитель"

Кадры с радостными палестинцами на фоне иранских ракет, летящих по Израилю в условиях тяжелого кризиса в Газе а также полному абстрагированию от него со стороны арабских государств навеяли на некие мысли о том, что точно выиграл Иран из ночной атаки – сердца людей. К слову, сегодня впервые за полгода ВВС Израиля не бомбили Газу.



Что уж говорить, стаи дронов-камикадзе"Shahed-136", пролетевших над священным для шиитов городом Кербела в сторону Израиля точно запомнятся огромному количеству людей своим символизмом, что пронизывает любой иранский удар. Пока арабские монархии торгуют с еврейским государством за спиной палестинцев, которым сочувствуют абсолютное большинство мусульман, Иран отправляет в Израиль дроны и ракеты, завертывая все это в исламский символизм.

Михаил Звинчук

Экономический аспект: по нашей информации, иранцы использовали для ударов не самые передовые образцы ВПК, которые простаивали на складах (и да, от них отказались в том числе и российские покупатели в виду их"ненадежности"). Но задачу по созданию картинки беспилотники и ракеты выполнили: израильтяне с союзниками были вынуждены тратить и противоракеты, и зенитные управляемые ракеты, которые гораздо дороже запущенных беспилотников.



Политический аспект: иранцы наносили удар в ответ, не развязывая агрессию. И уже объявили о завершении операции. Израильтяне – если они начнут бить в ответ – в очередной раз подтвердят в глазах мирового сообщества собственную неадекватность, еще больше осложнив отношения с союзниками.

Дмитрий Конаныхин

Главным итогом сегодняшнего обмена ракетными любезностями между Ираном и Израилем является уменьшение запасов американских ракет противовоздушной обороны.

Александр Гельевич Дугин предвещает глобальную битву за новый миропорядок

"Решается судьба человечества": Против гегемона открыт второй фронт, всего их будет пять



Начало войны между Ираном и Израилем – это важнейшее событие современной истории. Все конфликты, которые сейчас разворачиваются в мире, представляют собой борьбу многополярного мира против однополярной гегемонии.



Израиль – это такой же прокси гегемона, прокси однополярного западного мира, как Украина. После жестокого геноцида палестинцев в Газе, после уничтожения на территории Сирии высокопоставленных иранских военных, Иран просто не мог не ответить на этот вызов. Открыт, наряду с Украиной, второй фронт борьбы многополярности против однополярности.



Запад сейчас полностью включится в поддержку Израиля, а шиитский мир уже мобилизован полностью на Ближнем Востоке: это хуситы йеменские,"Хезболла" ливанская, иракские шииты и теперь Иран. Все шииты находятся в войне с мировой гегемонией – с Израилем и с США. А Россия находится в войне с Западом (той же самой мировой гегемонией) на Украине.



В полной мере открылся второй фонт этой войны. На подходе третий фронт – Тайвань, четвёртый фронт – в Африке. Показательно, что в этот же самый момент в Нигер прибывают российские военные. Накаляется ситуация между Венесуэлой и Гайаной. Это ещё один, пятый, фронт – на латиноамериканском континенте.



И везде мы видим одну и ту же базовую геополитическую картину. Сторонники однополярного мира приходят в прямое физическое противостояние со сторонниками многополярного мира. Сейчас решается судьба человечества.

В лагере "патриотов" лишь один Сергей Марков не спешит писать оптимистические посты.

Это выглядит как самая большая реклама ПВО Израиля и США и самолётов США. Удар Иран называют самым масштабным в истории. И он отражён ПВО Израиля и США.

Среди оппозиционных Кремлю блогеров, как и среди "патриотов", есть люди, считающие, что Иран и не старался нанести большой ущерб Израилю.

Александр Плющев

Каков результат минувшей ночи на Ближнем Востоке? Иран выпустил сотни беспилотников и какое-то количество небаллистических ракет. Атака была сколь масштабной, столь и неэффективной: практически все объекты были сбиты ПВО Израиля, его союзников и сопредельных стран, вроде Иордании. В результате атаки, которую западные СМИ назвали крупнейшим налетом в истории, нет ни одного погибшего, несколько дестяков человек обратились за медицинской помощью.



По большому счету, много шума и ничего. Судя по всему, на то и был расчет Ирана: шум хорошо продается внутри, а вот "ничего" дает Тегерану надежду на то, что серьезного ответа Израиля, в том числе удара по ядерным объектам, можно будет избежать.

По последним сообщениям, Израиль действительно принял решение не отвечать на неудавшуюся атаку Ирана собственной атакой по иранской территории. Но некоторые блогеры считают, что ещё ничего не закончилось, и призывают не спешить праздновать.

Андрей Никулин

В сети прямо с утра полились насмешки на тему результатов "страшной иранской мести" и столь "слабого" эффекта от такой шумной и обильной атаки.

Смеяться здесь не стоит, удары подобного масштаба вогнали бы в жесткий кризис любую страну региона.

Случай Израиля и сочетание наличия профессионального и обильного ПВО, как и достаточно компактной территории, которую нужно защищать – уникален.

Но любая ошибка, что сейчас, что в будущем чревата серьезными потерями и разрушениями.

Дмитрий Дубов

На протяжении всех последних лет Иран разрабатывал план удара по Израилю, делая ставку на ракеты (крылатые и баллистические) и БПЛА. Сегодня ночью Тегеран применил против нас весь этот свой инструментарий. Израиль и наши партнеры в высшей степени эффективно нейтрализовали угрозу, и даже самолеты иорданских ВВС участвовали в отражении этой атаки. ЦАХАЛ продемонстрировал технологическое преимущество, послав тем самым четкий сигнал аятоллам, а страны Запада и Ближнего Востока увидели, что может представлять себя Иран, если у него появится еще и ядерное оружие. И несмотря на всю риторику последних месяцев, все у нас тут понимают, что сильный Израиль – это хорошо не только для нас, но и для всех, кто не в восторге от иранского влияния в регионе.



На этом хорошие новости заканчиваются. А плохие заключаются в том, что мы потеряли фактор сдерживания. Мы знали, что Иран ударит – рано или поздно, так или иначе. Шутили (и я тоже) об относительности времени: 24 часа и 48 растянулись на две недели. Но важнее то, что и Иран видел это. Понимал возможные риски и последствия. И все-таки ударил. Более 300-от запусков: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Первая и самая мощная иранская атака по Израилю за всю нашу историю. С точки зрения дерзости атака 14-го апреля напоминает нападение 7-го октября – в раскладах ХАМАСа тоже не было израильского фактора сдерживания. Как нет его сегодня в раскладах Хизбаллы на нашем севере.



У нас самая сильная армия на Ближнем Востоке, но есть претензии к политическому руководству. Ответ Ирану быть обязан, даже несмотря на то, что США могут выражать свое недовольство. В конце концов, у нас не только самая сильная в регионе армия, но и спецслужбы тоже неслабые. Просто вместо заявлений в стиле твиттер-заголовков нужно вести диалог и попытаться превратить этот кризис в возможность для совместного давления на Иран. В противном случае мы рискуем снова потерять кредит международного доверия – так, как мы потеряли его после 7-го октября. И я бы не стал пренебрегать этим фактором.



Кстати, ХАМАС, если кто не в курсе, сегодня ночью отверг последнее предложение по заложникам.

Ксения Светлова

Два важных фактора во вчерашней атаке Ирана против Израиля, которые стоит учитывать при анализе последствий:



1. Ни Иран, ни его прокси не били в полную мощь. Хезболла стреляла в основном по Верхней Галилее, а не по, скажем, Хайфе, сирийцы- только по северной части Голанских высот. Сам Иран каждый раз торжественно сообщал о запусках, так как цель была произвести эффект устрашения в региональном плане, а не начинать региональную войну.



2. Израиль воевал не один, а вместе с США, Великобританией, Иорданией и Саудовской Аравией. Именно для этого существуют международные и региональные союзы; нельзя пренебрегать и рисковать ими. Если бы тоже самое количество ракет и беспилотников было бы выпущено без того, чтобы их сбивали до подлета к Израилю союзники, нагрузка на израильские ПВО была бы совсем иной.



Так что на данный момент стоит не бахвалиться успехом, а сообща готовиться к новой реальности, в которой ядерный Иран (уже сегодня вполне можно считать его таковым) становится все более и более агрессивным.

Александр Фридман считает, что Россия от возможного обострения конфликта только выиграет.

В преддверии удара Ирана против Израиля многие аналитики подчеркивают, что эскалация и большая война не в интересах Тегерана, Иерусалима, Вашингтона и всего Запада. А в чьих она интересах?



В интересах Хамаса, ибо для Израиля откроется новый фронт. В интересах Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, ибо ослабит Иран. В интересах демократической оппозиции в Иране, ибо дает определенный шанс на разгром фундаменталистского режима. В интересах террористов из"Исламского государства", для которых шиитский Иран является лютым врагом. В определенной степени и в интересах Китая, ибо отвлечет США от Тихоокеанского региона. В выигрыше от воины останется и Россия. Она лишится поставок вооружения из Ирана, а ее партнер из Тегерана рискует получиться хорошую встряску. Война, однако, безусловно отвлечет внимание от Украины, негативно скажется на объемах западной помощи Киеву и облегчит Москве решение свои задач в Украине.



Для Кремля большая война на Ближнем Востоке станет большой удачей.

Анатолий Несмиян с этим не согласен.

Для Кремля ситуация с громкой, но практически безрезультативной атакой Ирана на Израиль носит двоякий характер.



С одной стороны, хорошо, что внимание переключилось от Украины на Израиль и сейчас главной новостью является ночное безобразие, устроенное аятоллами. Будь так и дальше, было вообще всё распрекрасно. Поэтому, конечно, для Кремля продолжение банкета выглядит привлекательно.



В другой стороны, Иран, как ни крути, один из последних союзников. Ну, как союзников – компания таких же токсичных изгоев. Если ему сделают очень бо-бо, одним из таких союзников станет меньше, у аятолл будет повод сообщить, что у них своих проблем теперь хватает, а потому помогите еще и нам.



Кроме того, Израиль под эту всю историю может нажать на Конгресс, распечатать замерший вопрос о помощи из американского бюджета, а там может так случиться, что выделят деньги и Киеву. Совсем нехорошо получится.



Это всё обычная история, когда ты зависим от внешних по отношению к тебе обстоятельств, на которые ты никак повлиять не можешь. Иногда происходит что-то полезное для тебя, но чаще всего от подобных историй прилетает больше неприятностей и проблем, чем выгоды.