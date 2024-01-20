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Война России с НАТО неизбежна? Бунт и аресты в Башкортостане. Тайны погибшего А-50. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Мумин Шакиров, Владимир Путин. Коллаж
Слева направо: Мумин Шакиров, Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги третьей недели 2024 года

Представитель НАТО призвал готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации. Москва планирует широкомасштабное наступление в Украине. Кто кого пугает: Путин Запад или Запад Путина?

Тайны погибшего А-50. Сенсация: украинские дроны под Питером – 1250 км до цели. ВС РФ на окраине Авдеевки. Как Киев проведет мобилизацию?

От "мочить в сортире" до гендерно-нейтральных туалетов. Что еще волнует российского лидера и что он предлагает электорату накануне выборов-2024?

Бунт, аресты и насилие в Башкортостане. Сумеет ли Радий Хабиров погасить протесты в республике?

Мумин Шакиров поводит итоги недели с российскими политологами Александром Кыневым и Никитой Савиным, журналистом из Башкортостана Русланом Валиевым и с украинским авиаэскпертом Валерием Романенко.

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