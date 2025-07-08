Воздушные силы ВСУ: ночью Украину атаковали более 50 дронов

Россия в ночь на вторник атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400, также были применены 54 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы, сообщили утром Воздушные силы ВСУ. Силы украинской ПВО, как отмечается, обезвредили 34 дрона.

"Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в пяти локациях", - также говорится в распространённом сообщении.

В Херсоне в результате атаки пострадали три человека. Атаке также подверглась Днепропетровская область: в Никопольском районе ранены два человека, повреждены автомобиль и частный дом; в Синельниковском районе произошли пожары, повреждены частные дома и автомобиль.

Минобороны России отчиталось утром во вторник, что за ночь было уничтожена три украинских дрона, и все - над Белгородской областью.

При этом российские мониторинговые каналы в начале ночи писали о беспилотниках еще над двумя или тремя областями, а Росавиация сообщала, что на два с половиной часа был закрыт аэропорт Перми, отмечает Русская служба Би-би-си.