Возможность сказать. Стефания Кулаева - о глобальном большинстве

В рамках проекта по защите прав коренных народов состоялся интересный онлайн-разговор между экспертами и активистами, обсуждались в том числе различные правовые определения понятия "коренные народы". Определения в различных международных актах (прежде всего ООН) и национальных законах могут несколько отличаться, но в целом представляется важным не отказываться от универсального правозащитного подхода к этой теме. Подход этот означает признание прав коренного населения на традиционное природопользование, сохранения своего образа жизни, защиту среды обитания и особого правила, называемого "Свободное, предварительное и осознанное согласие", сокращенно СПОС (FPIC).

СПОС означает "возможность сказать "да" или "нет" любому действию или предложению, которое влияет на состояние территории жизни или права сообщества на эту территорию, а принятия решений, касающиеся их территории, должны согласовываться с сообществом и предоставлять достаточно времени для достижения консенсуса внутри сообщества"

Идею "глобального большинства" фактически узурпировали кремлевские пропагандисты

В рамках дискуссии от представителей народов, живущих в современных границах РФ, прозвучало и мнение, что, возможно, нужно менять терминологию, использовать относительно новое понятие "глобального большинства». Это понятие в последние десятилетия стали предлагать как альтернативу патерналистским, на взгляд авторов концепции, определениям – таким, как "визуальные" меньшинства, определения людей по цвету кожи или условному перечислению (африканцы, азиаты, этнические меньшинства и коренные народы). Вместо того, чтобы считаться меньшинством, скажем в Великобритании (где и возникла идея "глобального большинства") предлагалось объявить европейцев и их потомков в разных странах "глобальным меньшинством", а тех, кто происходит из стран Глобального Юга - большинством, что, конечно, соответствует общемировой статистике населения. Сложность в переходе к этой гордой терминологии заключается в том, что права людей, веками подвергавшихся дискриминации, колонизации, эксплуатации и подавлению, защищаются сейчас законами о меньшинствах и коренных народах. Отказ от такого статуса может привести к потере правовой защиты.

Другой аспект проблемы очевиден тем, кто смотрит на ситуации вовсе не с юга, а, допустим, из Арктики, где многое выглядит иначе. Возникает и вопрос о том, будут ли считаться европейцами народы, всегда жившие на территории Европы - скажем, те финно-угорские народы, которые осознают себя как коренные в Северной Европе, но не могут заявить о себе как о большинстве в каком бы то ни было масштабе?

Пока ученые антирасисты размышляли о тонкостях определений защищаемых групп, идею "глобального большинства" фактически узурпировали кремлевские пропагандисты, на все лады утверждающие, что это "глобальное большинство" - союзники РФ и лично Владимира Путина в борьбе с Западом (то есть "глобальным меньшинством"). В безумной картине мира всех этих дугиных, слуцких и прочих, европейские страны предстают оплотом антирасизма, чуждого "коллективной идентичности — этнической, религиозной, национальной, гендерной — и даже принадлежности к человеческому виду, что отражено в программе трансгуманистов и сторонников глубинной экологии" (Аолександр Дугин, 2025 год). Противостоят же им, по словам Дугина, Россия, Китай, Иран и Северная Корея – видимо, образуя то самое "глобальное большинство" в российском прочтении.

Отличительная черта "глобального меньшинства", как его понимает МИД РФ – "русофобия", нечто глубоко враждебное, чему якобы есть множество примеров в речах иностранных политиков (их собирают в специальном разделе сайта министерства). При этом определения русофобии нет, что депутат Государственной думы Ирина Яровая даже назвала "вызовом и вопросом в том числе для науки", призывая "установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию" (это звучало еще до предложения спикера МИД России Марии Захаровой учредить Международный день борьбы с русофобией).

Вообще, кремлевские мыслители совершенно не способны ответить на свои же собственные "вопросы и вызовы", не говоря уж о том, чтобы придумать что-то новое, а не красть чужую концепцию, напрочь переворачивая ее смысл. Вот тут Дугин в своем свежем выступлении признается: "Россия должна становиться самой собой. На вопрос "Что это такое?" ответить не так просто". Чуть раньше он оказался в тупике по другому поводу: "На Украине мы воюем не с украинцами, не с США, и даже не с коллективным Западом, который рушится на глазах. Природа нашего врага иная. Остается выяснить, какая именно?"

От этих всех заявлений и интеллектуальных метаний веет такой фобией, что лучше, пожалуй, держаться подальше от полюбившихся этой публике определений народов. Как-то не хочется принадлежать с ними вместе к "человеческому виду", хоть и неясно, какую альтернативу могут предложить трансгуманисты. Интересно в российском контексте самоопределение "нерусские народы", оно нередко используется вместо не всем подходящих понятий "коренные и меньшинства". Люди, обозначающие себя так, прямо противостоят навязываемой шовинистической идентичности и безумной политике властей.



Стефания Кулаева - эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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