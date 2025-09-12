Впервые из РФ не выпущен мужчина, получивший "электронную повестку"

Телеграм канал "Пограничный контроль" сообщил о первом зарегистрированном случае, когда получивший из военкомата "электронную повестку" мужчина не был выпущен из России.

Это произошло 11 сентября в московском аэропорту Шереметьево. 28-летний военнообязанный мужчина, по его словам, получил "электронную повестку" 8 сентября, но попытался вылететь из России в запланированный ещё в мае отпуск, хотя в "Реестре повесток" запрет на выезд сразу стал отображаться . "На паспортном контроле в Шереметьево сразу, без слов вызвали офицеров, которые провели разъяснительную беседу, сказали, что да, запрет действительно отображается у них в базе, сделать ничего не смогут, и что это первый случай такой у них касательно этого нового сервиса", — рассказал он.

Движение сознательных отказчиков напоминает, что ограничение на выезд из страны вводится со дня размещения повестки в "Реестре повесток" или с момента её направления любым способом. Оно распространяется на мужчин 18–30 лет, которые подлежат призыву и не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Если у человека есть военный билет или ему больше 30 лет, применять такую меру не должны.

Через 20 дней после неявки по повестке для всех военнообязанных начинают действовать запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого; запрет на сделки с недвижимостью и транспортом; приостановка действия водительских прав; отказ в кредитах и займах.