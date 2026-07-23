Впервые с конца мая цена на нефть Brent превысила $100 за баррель

Цена на нефть марки Brent, которая считается международным эталонным сортом, в четверг выросла на 6%, превысив 100 долларов за баррель. Такой уровень достигнут впервые с конца мая. Как отмечает РБК, цены на нефть растут пятый день подряд.

Нефть дорожает на фоне нового усиления напряженности на Ближнем Востоке. Одной из конкретных причин указаны нападения на танкеры в Красном море, угрожающие движению по ещё одному важнейшему маршруту поставок нефти - в дополнение к Ормузскому проливу, который фактически заблокирован Ираном.

Связанные с Ираном йеменские хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера в рамках морской блокады Саудовской Аравии. Это усилило опасения по поводу перебоев с поставками и спровоцировало новый рост цен.

Позади осталось также кратковременное затишье в противостоянии США и Ирана. Американские силы в четверг нанесли новую серию ударов по иранским объектам. Это стало двенадцатой ночью атак подряд и вызвалоответные действия со стороны Тегерана. Белый дом пригрозил нанести дополнительные удары по иранской инфраструктуре и ключевым объектам ядерной программы.