Российские фондовые индексы в ходе основных торгов 13 января потеряли от 4 до 6 процентов, свидетельствуют данные Московской биржи. Резкое падение стоимости акций началось после интервью заместителя главы МИД Сергея Рябкова о неудачных для Кремля переговорах Москвы и НАТО.

В интервью каналу RTVI Рябков заявил, что США и Североатлантический союз отказываются соглашаться на требования России о том, что Москва называет гарантиями безопасности. Он предположил, что переговоры могут быть прекращены, но у него, скорее, нет уверенности, что позиция Кремля будет принята.

В течение часа после этого интервью индекс РТС потерял больше 3 процентов, а индекс Московской биржи — более 2 процентов, — отмечает "Коммерсантъ".

После выхода на рынок американских инвесторов, избавляющихся от российских акций, начался второй за день обвал, и падение стало максимальным с апреля 2020 года. Одни из худших результатов показали государственные банки, которые могут попасть под готовящиеся санкции США в случае обострения ситуация вокруг Украины.

Российский рубль значительно ослаб к евро и доллару, они подорожали на 2,5 и 2,3 процента соответственно. До этого национальная валюта несколько дней укреплялась: аналитики объясняли это снижением геополитических рисков и подорожанием нефти, — писала газета "Ведомости".