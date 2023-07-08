500 дней убийств и террора. Удары России по Львову и Лиману. Новые жертвы войны среди гражданского населения. Президент США Байден одобрил поставки Украине кассетных боеприпасов. Как Киев оценивает контрнаступление?

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов жестоко избиты в Грозном. Почему Кремль решил обнародовать этот инцидент, связанный с вынесением приговора Зареме Мусаевой, матери личных врагов Рамзана Кадырова? Как Москва и власти в Чечне будут разруливать эту криминальную историю, о которой говорят мировые СМИ?

Мятежник Евгений Пригожин остается ньюсмейкером российских и зарубежных масс-медиа. Какими будут следующие шаги основателя ЧВК "Вагнер", у которого отнимают бизнес, частную армию и медиаимперию? Готов ли Путин простить своего врага, чью деятельность финансировала государственная казна?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с адвокатом Ильей Новиковым, историком по Северному Кавказу Майрбеком Вачагаевым и украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

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