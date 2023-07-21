После российских обстрелов в Украине погибли двое детей и две женщины

Двое детей и две мирные жительницы погибли в Украине в пятницу в результате российских обстрелов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём ежедневном обращении к нации. В селе Дружба Донецкой области снаряд попал во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Дети получили травмы, несовместимые с жизнью. Пожилая женщина из той же семьи получила ранения, она госпитализирована.
В селе Гончаровское Черниговской области при обстреле были убиты две женщины. Там повреждены дом культуры, школа и жилые дома. Ведётся разбор завалов.
Кроме того, российские войска снова обстреляли Одессу и область. С начала массированных обстрелов юга Украины 17 июля там пострадали в целом более 20 мирных жителей, в их числе – двое детей.
- Российская армия обстреливает Украину ежедневно. Атаки на Одессу и окрестности усилились после 17 июля, когда Россия объявила о выходе из так называемой зерновой сделки, обеспечивавшей безопасный коридор для экспорта украинского зерна и других сельхозпродуктов из черноморских портов. Только в порту Черноморска, по сообщению украинских СМИ, было уничтожено около 60 тысяч тонн зерна, готового к отправке.
- Министерство обороны России объявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться "вовлечёнными в украинский конфликт" на стороне Киева, указано в заявлении ведомства.
- Российская сторона утверждает, что наносит в Украине только высокоточные удары по военным целям. Гибель мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры Минобороны не комментирует.
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