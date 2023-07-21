После российских обстрелов в Украине погибли двое детей и две женщины

Двое детей и две мирные жительницы погибли в Украине в пятницу в результате российских обстрелов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём ежедневном обращении к нации. В селе Дружба Донецкой области снаряд попал во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Дети получили травмы, несовместимые с жизнью. Пожилая женщина из той же семьи получила ранения, она госпитализирована.

В селе Гончаровское Черниговской области при обстреле были убиты две женщины. Там повреждены дом культуры, школа и жилые дома. Ведётся разбор завалов.

Кроме того, российские войска снова обстреляли Одессу и область. С начала массированных обстрелов юга Украины 17 июля там пострадали в целом более 20 мирных жителей, в их числе – двое детей.