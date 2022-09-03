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Грани времени

"Все идет по плану: нет – переговорам, только война!" "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 35-й недели 2022 года

Хроника войны: стоит ли ожидать освобождения Херсона и каким будет контрнаступление украинской армии? Российская армия стоит как вкопанная по всей линии фронта: все идет по плану?

От зернового шантажа к газовому, от нефтяного к ядерному. Запорожская атомная станция – последний козырь Владимира Путина?

Итоги Конгресса свободной России в Вильнюсе. Мобилизационная экономика или санкции: что опаснее для РФ? Что может остановить войну в Украине: новая партия HIMARS ВСУ или истощение российской армии?

Прощание с Михаилом Горбачевым. Путин у гробовой доски генсека. Нужны ли государственные похороны первому и последнему президенту СССР?

43-й Московский международный кинофестиваль в поисках союзников на фоне войны в Украине. Как Никита Михалков превратил кинофорум в политическую акцию: свои и чужие.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом Романом Свитаном, журналистом Иваном Ворониным и кинорежиссером Романом Качановым.

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