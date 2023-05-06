"Все лицо было в крови". Безнаказанность полицейских-садистов

“Команда против пыток” – правозащитная организация, которая занимается общественными расследованиями жалоб на применение пыток, – пытается призвать к ответу полицейского, напавшего на москвичку Инну Оленич, задержанную за высказывания, критикующие войну в Украине.

Инна работает шеф-поваром, специализируется на приготовлении веганской еды. В октябре 2022 года она обсуждала с приятелем войну во дворе дома. Их разговор услышали охранники и вызвали полицию.

После начала войны избиения активистов стали постоянным явлением

“Мы не можем отнести дело Оленич к категории дел, связанных с антивоенным активизмом. Она оказалась в ситуации бытового конфликта, но имеющего отношение к проявлению антивоенной позиции. Инна относит себя к пацифисткам, и она испытывает определенные переживания, связанные с СВО. Инну с другом задержали и отправили в ОМВД России по Лосиноостровскому району Москвы. Молодого человека почти сразу поместили в камеру, а Инну держали в коридоре, где оперативный дежурный пытался досмотреть ее сумку. Девушка попыталась забрать свои вещи, но полицейский повалил ее на пол. Он сел на Инну и принялся надевать наручники. Когда полицейский поднял Инну, все ее лицо было в крови, и на полу была лужа крови. Это зафиксировала видеокамера. У Инны после этого был сильнейший шок: она задыхалась, по лицу текла кровь, а полицейский как ни в чем не бывало продолжил осмотр. Всю ночь наша доверительница провела в камере, и никто ей не оказал медицинскую помощь. Медицинское освидетельствование показало, что Инне сломали несколько передних зубов верхней челюсти”, – сообщила Радио Свобода юристка "Команды против пыток" Ксения Евстафьева.

Российские правозащитники много лет говорят о незаконном применении силы со стороны полиции по отношению к политическим и гражданским активистам. После начала войны с Украиной избиения задержанных стали постоянным явлением. По данным мониторинга политических преследований правозащитного проекта "ОВД-Инфо", как минимум 32 фигуранта "антивоенного дела" подверглись пыткам и насилию только в апреле этого года. В прошлом году, через два месяца после начала войны с Украиной, сотрудники "ОВД-Инфо" составили обращение в ООН о насилии над женщинами во время антивоенных акций.

Полицейские абсолютно безнаказанны в нашей стране

"С 24 февраля практически каждый день в России в разных формах проходили антивоенные протесты. По всей стране зафиксированы более 15 000 административных арестов, из них 44% задержанных — женщины. Во время крупных протестов зимой 2021 года, вызванных попыткой отравления и последующим арестом Алексея Навального, женщины составляли только 25% задержанных.

Случаи полицейской жестокости распространены. Есть сообщения о применении силы против протестующих на антивоенных акциях, как минимум в 32 отделах полиции в девяти городах России. Не менее чем в 39 случаях задержанные сообщали о звонках в скорую и госпитализациях из полицейских участков. Помимо этого, с 24 февраля зафиксированы по меньшей мере 155 случаев недопусков адвокатов к задержанным в 106 отделах полиции в 19 городах России. Сотрудники полиции забирали телефоны у задержанных или требовали предоставить доступ к телефонам по меньшей мере в 64 отделах полиции, что, несомненно, затрудняет возможность связаться с защитниками, а также зафиксировать нарушения для их последующей работы.

Мы смогли выявить случаи жестокого обращения полицейских как минимум с 32 женщинами, чьи имена указаны в списке потерпевших. Угрозы, различные формы психологического насилия применялись не менее чем к 55 женщинам. Часто эти эпизоды связаны с попытками задержанных защитить собственные права” – такие данные предоставили спецдокладчику ООН весной прошлого года правозащитники "ОВД-Инфо".

“Полицейская безнаказанность и жестокость по отношению к активистам, гражданам с антивоенной позицией и людям, которые сталкиваются с российской полицией в различных обстоятельствах, всегда была беспрецедентной. Полицейские абсолютно безнаказанны в нашей стране. Суды выносят единицы обвинительных приговоров по делам о самых жесточайших пытках сотрудниками полиции. После начала войны с Украиной поведение полицейских по отношению к людям с антивоенными взглядами стало безумно жестоким. Издевательства над поэтом Артемом Камардиным и его девушкой Александрой Поповой – это жуткий случай кадыровских пыток в Москве”, – сказала Радио Свобода юристка "ОВД-Инфо" Мария Чащилова.

количество таких профессиональных убийц в силовых структурах будет расти

По ее мнению, полицейские ведут себя с антивоенными активистами все более жестоко по множеству причин. Среди них – падение из-за войны уровня жизни самих полицейских. Полицейским запрещено покидать Россию. Юристка уверена, что чем больше силовиков отправляют в зону боевых действий, чем сильнее самих полицейских ограничивают в правах, тем больше насилия они проявляют по отношению к тем, кто пытается защищать и реализовывать свои права. "Я и мои коллеги много раз сталкивались с совершенно идейными насильниками, которые продолжают работать в российских государственных силовых структурах. И количество таких профессиональных убийц в силовых структурах будет расти. Они чувствуют все больше безнаказанности, и ситуация в ближайшее время к лучшему не изменится. На законодательном уровне им будут давать все больше полномочий”, – уверена Мария Чащилова.

Следственный комитет встает на сторону бандитов в полицейской форме. "Я представляла интересы фотокорреспондента Ивана Клейменова, который был избит на акции в поддержку Алексея Навального в 2021 году, – рассказывает Мария Чащилова. – Журналист находился с пробитой головой и тяжелыми травмами в спецприемнике 15 суток, где ему не оказывали медицинской помощи. Пресненский районный суд признал незаконным бездействие Главного следственного управления СК по Москве за то, что он не предоставил Клейменову информацию о том, какое решение принято по его заявлению о преступлении, совершенном в отношении него. Но я не могу привести пример из своей свежей практики, вспомнить случай, чтобы полицейские понесли серьезное наказание за превышение должностных полномочий, насилие над задержанными и пытки. Обычно СК не находит превышения должностных полномочий в действиях сотрудников силовых структур, даже если есть медицинское подтверждения травм, полученных жертвой в отделении полиции. Дальше часто начинается многолетнее обжалование этого отказа в судах. И речь идет не только об активистах или людях, которые публично выражают свою гражданскую позицию. Уже три года я обжалую в судах отказ СК на заявление девушки, которую сотрудники полиции подвергли насилию, когда они пришла к ним с заявлением об изнасиловании. Они сначала оказывали на нее жесточайшее психологическое давление, требуя забрать заявление. Затем они заломили пострадавшей руки, утверждая, что если бы ее еще и избили, то им было бы проще возбудить дело за изнасилование", – рассказала Радио Свобода Мария Чащилова.

государство не заинтересовано в расследовании таких преступлений

У Ксении Евстафьевой сейчас в работе два дела о насилии над антивоенными активистами. "9 мая Артемий Бобров, один из заявителей, выходил с антивоенным плакатом на Тверскую улицу. Его задержали и доставили в ОМВД России по Тверскому району Москвы. Там Артемия, как он утверждает, избили сотрудники полиции. Другой пострадавший Евгений Овчаренко, чьи интересы я представляю, вышел в центр Москвы на акцию против мобилизации. Ему во время задержания на Пушкинской площади, как он утверждает, сломали ребро ударом дубинки. Оба заявителя привлечены к административной ответственности в связи с нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ). Первый заявитель так же привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Заявления о преступлении, поданные в интересах пострадавших, не зарегистрированы и по ним следственными органами не проводилась проверка. То есть государство не заинтересовано в расследовании таких преступлений, – рассказала Радио Свобода юристка “Команды против пыток”

Засунь 51 статью Конституции в жопу, и какой еще адвокат?

"Закон о полиции не позволяет избивать задержанных, пытать их и издеваться над ними. Он требует, чтобы полицейский в начале разговора с гражданином представился, показал документы и объяснил причину интереса к нему. Применять силовые приемы или спецсредства с целью задержания человека сотрудник полиции имеет право лишь в оборонительных целях или когда гражданин демонстрирует общественно опасное поведение. У всех силовых приемов, на которые полицейский имеет право, есть четкие границы. Так как риски во время взаимодействия с сотрудниками полиции растут, то я рекомендую быть осторожными при контакте с полицейским, вести себя спокойно, вежливо, не проявлять агрессию. Не надо прикасаться к полицейским, чтобы минимизировать риск насилия с их стороны. Во время конфликтной ситуации постарайтесь включить видео и аудио запись или попросите прохожих снять на камеру незаконные действия полицейского", – Мария Чащилова напоминает правила общения с полицией, хотя не уверена, что их соблюдение сможет защитить от произвола со стороны силовиков.

В конце марта активист Лев Соколов сообщил ОВД-Инфо, как в отделении полиции после задержания во время антивоенной акции в Рязани его избили, угрожали насильственными действиями сексуализированного характера с применением монтажной пены и обещали вырезать сетчатку глаза. Над активистом издевались 4 часа. Лев рассказал Радио Свобода, что в ответ на все вопросы полицейских пытался взять 51 статью Конституции и вызвать адвоката, но полицейские отвечали ему: “Засунь 51 статью Конституции в жопу, и какой еще адвокат? Ты разве не знаешь, где через 15 минут окажешься”. После этого я понял, что говорить со мной в контексте законов никто не будет. Вскоре после того, как меня отпустили, я эмигрировал из России" Перед отъездом Лев написал жалобу в СК на действия полиции. Официального ответа на свое заявление он пока не получил. Следователь, по словам активиста, дал понять, что на справедливое расследование надеяться ему не стоит.