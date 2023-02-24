Всемирный банк выделит Украине грант на 2,5 миллиарда доларов

Всемирный банк объявил в пятницу, что выделит Украине очередной пакет помощи объёмом в 2,5 миллиарда долларов. Средства будут расходоваться на мирные цели: поддержку жизненно важной инфраструктуры и административных функций. Финансирование будет осуществляться при поддержке американского Агентства международного развития (USAID).

Ранее Всемирный банк уже поддерживал воюющую Украину, выделяя средства на поддержку здравоохранения, школ, пенсионного обеспечения, а также на помощь украинским беженцам. Общий объём выделенного финансирования составил более 20 миллиардов долларов.

Президент Всемирного банка Дэвид Мальпасс заявил, что усилиями его организации удалось помочь примерно 12 миллионам украинцев. Он заверил, что банк и далее будет оказывать Украине поддержку в области реконструкции и восстановления того, что было разрушено войной.

Также 24 февраля Международный валютный фонд объявил, что вводит в действие специальную кредитную программу для Украины на сумму около 15 миллиардов долларов. Она должна быть окончательно готова к марту. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, программа МВФ станет дополнением к новому пакету американской помощи в размере 10 млрд долларов, который готовится в Вашингтоне.