"Всеобщая радость" со стрельбой и руганью. Мексика, США и футбол

Мексиканская часть Чемпионата мира по футболу-2026 завершилась в начале июля. Организационный триумф в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, трех городах, где игрались матчи, явно контрастировал с обострением социального напряжения и криминального насилия почти во всех других частях страны. Кроме того, совместное проведение Мундиаля вместе с США, на что возлагались большие надежды, ничуть не привело к улучшению отношений с Вашингтоном. Политическое и экономическое противостояние между администрациями Дональда Трампа и мексиканского президента Клаудии Шейнбаум лишь все больше обостряется.

С организационной точки зрения мексиканский этап Чемпионата был признан успешным, а также безопасным для иностранных туристов. На стадионах в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее царила атмосфера, как подчеркивают очень многие комментаторы, "коллективной радости".

Снятие "Проклятия пятого матча"

Сборная Мексики ("Эль Три", сокращение от испанского El Tricolor, что означает "трехцветные", по трем главным цветам государственного флага – зеленому, белому и красному) впервые за 40 лет хотя бы преодолела давнее проклятие "quinto partido", то есть "пятого матча". Она обыграла сборную Эквадора со счетом 2:0 в матче 1/16 финала на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Мексиканцы вообще не участвовали в Чемпионате мира 1990 года в Италии, так как ФИФА полностью отстранила страну от всех международных соревнований на два года за мошеннические махинации Федерации футбола Мексики (один из самых громких скандалов в истории латиноамериканского футбола, получивший название "Дело Качирулес"). А с 1994 по 2018 годы они семь раз подряд вылетали на первой стадии плей-офф, тогда в 1/8 финала. В 2022 году в Катаре они и вовсе не вышли из группы. Последняя победа "Эль Три" в плей-офф была еще на Чемпионате мира 1986 года, когда они обыграли Болгарию – и тот турнир также был для Мексики домашним.

Однако спонтанный грандиозный уличный праздник в Мехико после победы сейчас, в ночь с 30 июня на 1 июля, закончился трагедией. На главном столичном проспекте Пасео-де-ла-Реформа из-за образовавшегося хаоса, давки и удушья погибли три человека, и еще пара сотен получили травмы и ранения. А потом, из-за расширения нынешнего турнира до 48 команд, до выхода в "сакральный четвертьфинал" мексиканские футболисты так и не добрались – проиграв в 1/8 финала сборной Англии со счетом 2:3.

Хотя выступление национальной сборной на Мундиале до какого-то момента вызывало колоссальный патриотический подъем, эту эйфорию сильно омрачили массовые социальные протесты в Мехико, начавшиеся еще на старте турнира и почти парализовавшие несколько раз весь гигантский город. Протестующие заявляли, что правительство тратит миллиарды на праздник для иностранных туристов, игнорируя внутренние кризисы.

Кого разозлил Чемпионат

Самыми агрессивными манифестантами оказались учителя, объединенные в профсоюз CNTE. Они разбили палаточный лагерь прямо на главной Площади Конституции в самом сердце столицы (сорвав там открытие официальной фан-зоны ФИФА), перекрыли проспект Пасео-де-ла-Реформа и крушили рекламные статуи футболистов, требуя повышения зарплат и отмены пенсионной реформы.

А родственники пропавших без вести, свыше тысячи матерей и активистов, устроили ночной марш с факелами к стадиону "Ацтека". Они несли фотографии близких, напоминая миру, что в Мексике числятся пропавшими без вести более 130 тысяч человек (в основном жертвы наркокартелей и фемицида). Их главным лозунгом было: "Пока вы празднуете голы, мы ищем детей!". Родители 43 пропавших студентов из Айотсинапы, похищенных бандитами еще в 2014 году, присоединились к блокаде дорог Мехико, обвиняя власть в сокрытии правды.

Кроме того, районные активисты и жители бедных кварталов вокруг стадиона "Ацтека" постоянно протестовали против "стадиона-грабителя" и связанного с ним дефицита питьевой воды – так как городские власти и владелец объекта, мексиканский медиагигант Televisa, забрали под нужды ФИФА и туристов местную артезианскую скважину, оставив тысячи горожан без водоснабжения.

Президент страны Клаудия Шейнбаум назвала все протесты "провокацией с целью выставить Мексику перед всем миром репрессивным государством". Чтобы не допустить срыва матча открытия Мексика-ЮАР 11 июня, власти ввели так называемую тактику "Последней мили". По периметру радиусом в 1,6 километра вокруг стадиона "Ацтека" выставили плотные кордоны из сотен бойцов спецназа, которые силой заблокировали протестующих и пропускали после досмотра только болельщиков с билетами. Произошло несколько жестоких стычек, но сорвать сам матч демонстрантам не удалось.

Кто заработал, кто потерял

Общие финансовые затраты Мексики на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2026 года составили около 1,5–2,0 миллиардов долларов США (включая государственные и частные инвестиции). Стране удалось избежать огромных долгов, поскольку матчи проходили на уже существующих стадионах. Однако основной удар по государственному и муниципальному бюджетам пришелся на подготовку городской среды, что и вызвало гнев социальных движений из-за дефицита в стране базовых услуг.

Кроме того, для обеспечения безопасности в условиях жесткого криминального кризиса правительство Мексики пошло на другие чрезвычайные траты. Развертывание, проживание и другие потребности 100 тысяч дополнительных военнослужащих (включая Национальную гвардию и армию) в трех городах-хозяевах обошлись казне еще в десятки миллионов долларов, не считая затрат на системы уличного видеонаблюдения и организацию безопасных коридоров ФИФА.

С точки зрения краткосрочного притока денег турнир стал успешным. Только за первые две недели Мундиаля экономика Мексики получила около 1 миллиарда долларов – за счет туризма, ресторанов и отелей. Общий экономический эффект к моменту завершения турнира в июле оценивается консалтинговыми агентствами в 2,5–2,7 миллиарда долларов. Однако вся чистая прибыль в основном осела в карманах крупного бизнеса (отельеры, рестораторы, ФИФА), в то время как долговая нагрузка за ремонт дорог и модернизацию транспорта легла на муниципальные бюджеты.

Поведение наркокартелей

Ожидания, что могущественные мексиканские преступные организации на время Чемпионата "притихнут из патриотизма", не оправдались. Их поведение в последний месяц и незадолго до открытия турнира явно было продиктовано исключительно коммерческой выгодой и стратегическим расчетом.

Все ведущие наркокартели сознательно отказались от громких терактов, похищений и стрельбы только в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее. Там они вели себя как бизнесмены, стремящиеся вовремя хорошо заработать на теневом обслуживании миллионов прибывших туристов, предоставляя им наркотики, проституток и прочие "радости ночной жизни". Насилия в фан-зонах не наблюдалось также благодаря стягиванию туда огромного количества бойцов полиции, армии и спецслужб.

Однако переброска частей Вооруженных сил и Национальной гвардии для охраны Чемпионата в города-хозяева заметно "оголила" все провинции. Во многих штатах Мексики преступники воспользовались этим и развязали жестокие локальные войны против мирного населения и местных отрядов самообороны.

По состоянию на июль 2026 года ситуация с безопасностью в Мексике оценивается как критическая и крайне нестабильная. Страна еще продолжает оправляться от мощнейшей волны террора и блокирования дорог, начавшейся после того, как в феврале мексиканские спецслужбы и полиция в ходе совместной с США военной операции убили Немесио Осегеру Сервантеса ("Эль Менчо"), главу "Картеля Нового поколения Халиско" (CJNG), одного из двух крупнейших в стране. Тогда в половине городов Мексики начались настоящие боестолкновения бандитов с правоохранительными органами и армией и массовые беспорядки. Новый лидер этого картеля по прозвищу "Эль Тули" с тех дней все еще ведет прямую войну против федеральных сил.

Также настоящая катастрофа происходит в штате Герреро. В начале июля картель "Ла Нуэва Фамилиа Мичоакана" начал массированные бомбардировки здешних деревень с использованием БПЛА. Жители некоторых общин уже вынуждены постоянно скрываться в церквях и заброшенных больницах, обвиняя правительство в полной сдаче сельской местности бандитам ради красивой картинки на Чемпионате мира по футболу.

Такая же война преступников, и между собой, и с властью и простым населением идет сейчас и в южном штате Чиапас на крайнем юге страны. В начале июля здесь были обнаружены очередные массовые захоронения, с предупреждающими посланиями наркокартелей внутри.

Ухудшение отношений Мехико с Вашингтоном

Совместное проведение ЧМ-2026 ничуть не привело к восстановлению доверия. Единственным позитивным моментом стало разве что единение американских болельщиков мексиканского происхождения, активно путешествовавших между странами и поддержавших обе сборные. В США сегодня живут около 40 миллионов человек мексиканского происхождения, из которых порядка 11 миллионов человек родились непосредственно в Мексике. Мексиканцы остаются крупнейшей иммиграционной группой в Соединенных Штатах, составляя 22 процента от общего числа всех иностранных уроженцев.

Однако политическое и экономическое напряжение между администрациями Дональда Трампа и Клаудии Шейнбаум, наоборот, за время Мундиаля только обострилось по нескольким причинам.

История "Эль Майо"

Прямо во время Чемпионата вспыхнули новые взаимные обвинения, связанные с уже давним арестом в США Исмаэля Самбады Гарсии по кличке "Эль Майо" (исп. "Май"), одного из главарей расколотого сейчас кровавой междоусобной войной картеля "Синалоа".

В 2024 году один из сыновей "Эль Чапо" (легендарного лидера этого наркокартеля, экстрадированного в США еще в 2017 году), Хоакин Гусман Лопес, решил самостоятельно сдаться американским властям. Для этого он тайно связался с ЦРУ и ФБР США – и в качестве "призового бонуса" для них в назначенный день прихватил с собой и "Эль Майо", которого он силой и хитростью, связанного и с мешком на голове, буквально сам затащил в самолет, приземлившийся потом в американском городе Эль-Пасо, где они оба и были арестованы. Это событие разожгло внутри картеля сильнейший, длящийся до сих пор конфликт, в очередной раз превратив весь штат Синалоа в зону боевых действий.

Сейчас поводом для нового витка дипломатического противостояния Мехико и Вашингтона стало открытие выставки в музее авиации War Eagles Air Museum в Нью-Мексико, где власти штата вдруг выставили тот самый самолет, на котором "Эль Майо" доставили в США, да еще и снабдив его табличкой об "успешной секретной спецоперации агентов американского разведсообщества". Это напрямую опровергло двухлетние заверения Белого дома о якобы полной непричастности к этой совершенно киношной истории, и также предсказуемо вызвало ярость мексиканских властей.

Правительство Клаудии Шейнбаум прямо во время Мундиаля официально инициировало расследование против американских спецслужб по обвинению в нарушении государственного суверенитета и международных договоров. Так как Исмаэль "Эль Майо" Самбада вовсе не планировал никому сдаваться, Шейнбаум настаивает на том, что администрация Дональда Трампа фактически одобрила и курировала незаконное похищение мексиканского гражданина на мексиканской земле – а потом долго отвечала ложью на все запросы из Мехико.

Вашингтон в ответ выдвигает зеркальные, не менее жесткие обвинения, мотивируя все свои действия тотальным недоверием к мексиканским властям. Например, Минюст США практически одновременно с "авиамузейным скандалом" выдвинул официальные обвинения в наркоторговле против Рубена Рочи Мойи, действующего губернатора штата Синалоа и близкого друга экс-президента Мексики Лопеса Обрадора (который, в свою очередь, считается "духовным наставником" Клаудии Шейнбаум).

В Белом доме прямо заявляют, что верхушка правящей мексиканской партии Morena "находится на зарплате у наркокартелей", и поэтому проводить какие-то совместные операции и предупреждать о чем-либо Мехико было совершенно невозможно из-за неминуемой утечки информации.

По оценкам некоторых вашингтонских и латиноамериканских аналитиков, только из-за этого дела, а также из-за недавней гибели 17 мексиканских мигрантов в ходе операций Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), дипломатические отношения между двумя странами сегодня находятся в наихудшей точке за последние десятилетия. Но и это – еще не все.

Торговые войны – с участием России и Китая

Проведение Чемпионата мира по футболу 2026 года совпало со сложным и конфликтным совместным пересмотром 1 июля важнейшего торгового соглашения USMCA ("Соглашение между США, Мексикой и Канадой", сменившее прежний договор NAFTA) – трехстороннего договора, который полностью регулирует торговлю на всем североамериканском континенте.

Суть этого соглашения заключается в создании закрытой зоны свободной торговли, связывающей рынки трех стран с общим населением около 520 миллионов человек, и в обеспечении беспошлинного оборота товаров – но при выполнении строгих региональных правил.

Вашингтон 1 июля опять традиционно занял жесткую протекционистскую позицию, что привело к резкому росту экономической неопределенности для Мехико. Мексиканская оппозиция, да и многие руководители правящей партии Morena уже называют новую редакцию договора кабальной и "колониальной". И не в последнюю очередь – из-за нежелания разрывать под давлением Белого дома важные торговые связи с Россией и Китаем, что теперь от них потребуется сделать.

Однако администрация Дональда Трампа официально отказалась продлевать USMCA на новый срок в его текущем виде из-за растущего торгового дефицита США с соседями. Договор автоматически остался в силе еще на 10 лет (до 2036 года), но теперь он будет подвергаться ежегодному жесткому аудиту со стороны Вашингтона.

Главным экономическим требованием Белого дома стало закрытие мексиканского транзита для китайских компаний, что теперь ставит под удар приток азиатских инвестиций в мексиканскую экономику. Для самого Пекина соглашение USMCA отныне превращается в главное препятствие для реализации его стратегии "nearshoring" – переноса производств в Мексику для беспошлинного доступа на рынок США. Одна из статей USMCA в новой редакции прямо запрещает Мексике и Канаде, под угрозой исключения из соглашения, заключать любые договоры о свободной торговле с КНР.

Кроме того, США пересмотрели правила определения происхождения товаров (особенно в автомобилестроении) и ввели жесткие пошлины на мексиканскую сталь и алюминий.

Ужесточение правил происхождения товаров (75 процентов деталей каждого автомобиля отныне должны быть произведены в Северной Америке) лишило китайские корпорации возможности собирать автомашины в Мексике из своих готовых комплектов и ввозить их в США без пошлин. А сталь из Мексики теперь освобождается от пошлин только если она была "выплавлена и отлита" строго внутри региона USMCA. Китайская сталь же, проходящая минимальную обработку в Мексике, теперь облагается дополнительной пошлиной в 25 процентов.

Вдобавок, все компоненты китайского происхождения в занимающей огромное место на рынках в США мексиканской сборке электроники (включая заводы Foxconn и Pegatron) с лета 2026 года подвергаются тотальному аудиту и облагаются повышенными тарифами.

Российский экспорт в Мексику также получил удар, как из-за новых жестких правил самого соглашения, так и из-за его синхронизации с общей санкционной политикой США. Согласно принятым новым правилам USMCA в сфере сырьевого контроля, вся алюминиевая продукция из Мексики, если в ней содержится первичный металл, выплавленный в России, будет облагаться Вашингтоном пошлиной в 10 процентов. Это фактически парализует осуществлявшиеся до недавнего времени в значительных объемах поставки российского алюминия мексиканским переработчикам.

В целом любые попытки Москвы использовать территорию Мексики для обхода антироссийских санкций блокируются теперь новыми жесткими правилами таможенного администрирования USMCA, которые обязывают раскрывать конечных бенефициаров и точное происхождение сырья.

В результате Китай, как считают, в том числе, и российские аналитики, скоро будет вынужден активнее перенаправлять свои экспортные потоки в Южную Америку и Азию. А России придется окончательно замкнуть свой сырьевой экспорт только на китайский рынок.