Возьмет, когда захочет? Дональд Трамп и коммунистическая Куба

Внимание администрации Дональда Трампа сосредоточено сейчас не только на войне с Ираном, как можно было бы подумать, но и на том, что США должны скоро предпринять в отношении Кубы. Трамп официально рассматривает действия против Ирана и Кубы как две части единой стратегии борьбы с режимами, которые он считает враждебными национальным интересам и безопасности США. Тем временем Куба все глубже погружается в бездну социально-экономического коллапса.

Трамп неоднократно заявлял, что сначала планирует "закончить с Ираном", после чего Куба станет его следующим приоритетом. На пресс-конференции 16 марта президент США заявил: "Я верю, что мне выпадет честь взять Кубу под свой контроль. Я могу ее освободить, могу взять, могу сделать с ней все, что захочу".

Иран и Куба для Трампа – связанные фронты борьбы за глобальное доминирование США и устранение "вредоносного иностранного влияния вблизи американских границ". Если в Иране целью Вашингтона официально является сдерживание его региональных и ядерных амбиций, то на Кубе США стремятся к свержению коммунистического строя, который, по мнению Трампа, уже "готов пасть" из-за катастрофического кризиса.

При этом Белый дом обвиняет Кубу в прямой поддержке Ирана, а также России и Китая – что, по мнению Трампа, создает прямую угрозу в Западном полушарии. В качестве примера президент США упомянул, что на Кубе находится крупнейший зарубежный центр российский радиоэлектронной разведки, занимающийся "кражей американской секретной информации".

В январе 2026 года Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения, заявив, что Гавана сотрудничает с враждебными иностранными державами и террористическими группами. С начала 2026 года он усилил блокаду Кубы, чтобы отрезать ее от поставок нефти и других ресурсов и лишить кубинское правительство шансов на выживание.

Слова президента США о возможном скором "дружественном захвате" Кубы прозвучали одновременно с общенациональным блэкаутом, случившимся 16 марта. Практически все жители острова, около 10 миллионов человек, остались без электричества после сбоя в работе национальной энергосистемы – на фоне энергетической блокады, введенной США. В последние недели на Кубе уже случались такие отключения, хотя и меньшего масштаба. Несколькими днями ранее отключение электричества стало причиной редкой акции открытого уличного протеста, участники которой разгромили здание местного комитета правящей Коммунистической партии в городе Морон.

"Куба не получает нефти уже три месяца", – отметил по этому поводу кубинский президент Мигель Диас-Канель. "Правительство не виновато, революция не виновата, наша национальная электросистема не виновата. Вся вина лежит на США и энергетической блокаде, которой они нас подвергли". 18 марта Диас-Канель вновь написал в сети Х: "Куба готова к сопротивлению в случае нападения. США почти ежедневно угрожают нам, используя в качестве предлога экономические проблемы, которые сами же создавали десятилетиями. Но любой внешний агрессор столкнется с неприступным сопротивлением".

19 марта стало известно, что два танкера с нефтью и сжиженным природным газом направила на Кубу Россия. Первый, "Sea Horse", ходящий под флагом Гонконга, к 23 марта должен доставить в Гавану 27 тысяч тонн российского газа. Второй танкер, "Анатолий Колодкин", под российским флагом перевозит 100 тысяч тонн сырой нефти марки Urals, он должен прибыть на Кубу 4 апреля.

О том, как и почему Куба сегодня переживает наихудший период за всю 67-летнюю историю коммунистического правления, читайте здесь:

В ходе начавшихся в марте 2026 года осторожных переговоров Вашингтона и Гаваны администрация Трампа выдвинула требование об отставке Мигеля Диас-Канеля, как первоочередного условия для какого бы то ни было прогресса в отношениях. Госсекретарь США Марко Рубио, сын кубинских эмигрантов из Флориды, при этом подчеркнул, что нынешняя политическая система Кубы не подлежит исправлению и нуждается в полной замене.

Куба остается в американском списке государств – спонсоров терроризма, что влечет за собой жесткие визовые и экономические ограничения. Еще с 2025 года был восстановлен и усилен строгий запрет на почти любые поездки на Кубу американских граждан. В конце января президент США подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из всех стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Вашингтон также запретил любые финансовые операции с организациями, контролируемыми кубинскими военными. В первую очередь это касается холдинга GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) – мощного кубинского бизнес-конгломерата, принадлежащего и управляемого Революционными вооруженными силами Кубы (FAR). По сути, GAESA сегодня – главная экономическая структура страны. Он контролирует огромную часть кубинской экономики, включая туризм и сеть отелей, финансы и импорт/экспорт, обеспечивает около 37 процентов ВВП Кубы и управляет основными потоками иностранной валюты – при высокой непрозрачности отчетности.

Статья на одном из эмигрантских кубинских сайтов, рассказывающая о тайном бизнесе холдинга GAESA. На фото изображены Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро:

Холдинг GAESA часто называют "невидимым слоном" кубинской экономики, так как его деятельность не подотчетна Национальной ассамблее страны. По разным оценкам, через GAESA проходит от 40 до 60 процентов валютных поступлений Кубы. Долгое время (до своей смерти в 2022 году) холдинг возглавлял генерал Луис Альберто Родригес Лопес-Кальеха, который был зятем бывшего президента Рауля Кастро. Сейчас ключевую роль в управлении этим конгломератом приписывают всей семье Кастро во главе с 94-летним Раулем, все еще сохраняющим реальную власть и остающимся формально главным идеологом режима.

Кубинское коммунистическое руководство, с одной стороны, официально регулярно заявляет о готовности к "решительному сопротивлению" любой агрессии США, а с другой – постоянно зондирует почву насчет дальнейших переговоров с Вашингтоном и говорит о необходимости "срочных и решительных" перемен в национальной экономике.

13 марта на специальной 90-минутной пресс-конференции президент Кубы Мигель Диас-Канель признал, что его представители вступили в переговорный процесс с Вашингтоном. За несколько часов до его выступления МИД Кубы выпустил заявление, что власти освобождают из тюрем при посредничестве Ватикана 51 узника. Однако будут ли это обычные заключенные или политические, не уточнялось.

Одновременно администрация Трампа, суда по многим сообщениям, давно ищет агентов влияния в высших эшелонах власти Кубы, чтобы сменить режим в стране уже до конца 2026 года без необходимости организовывать для этого военную операцию. В частности, Марко Рубио с этой целью ведет переговоры с 41-летним полковником МВД Кубы Раулем Гильермо Родригесом Кастро (имеющем прозвище El Cangrejo, то есть "Краб"), любимым внуком Рауля Кастро и бывшим начальником его личной охраны, о чем писало, например, издание Axios.

Рауль Гильермо Родригес Кастро, которого называют "Крабом" из-за изуродованных в детстве нескольких пальцев, а еще Raulito ("маленьким Раулем") – сын Деборы Кастро Эспин, старшей дочери Рауля Кастро, и того самого генерала Луиса Альберто Родригеса Лопес-Кальехи, который руководил холдингом GAESA. Он всячески избегает публичности и о его личной жизни и характере известно крайне мало – за исключением того, что он невероятно близок к деду и считается одной из самых влиятельных фигур во "внутреннем высшем кругу" Компартии Кубы.

Этим он сильно отличается от Сандро Кастро – внука покойного лидера Фиделя Кастро, ставшего "кубинским инфлюэнсером" и постоянно мелькающего в соцсетях, где он демонстрирует свои любовные победы и посещения курортов и закрытых ночных клубов.

Репортаж испаноязычного подразделения Bloomberg (на английском языке) о Рауле Гильермо Родригесе Кастро, возможно, самом могущественном человека на Кубе сейчас:

Если слухи о тайных встречах Рауля Гильермо Кастро с Марко Рубио – правда, то сейчас Белый дом, вероятно, рассматривает вовсе не действующего 65-летнего президента Мигеля Диас-Канеля, считающегося упертым коммунистом, а именно клан Кастро во главе с престарелым Раулем в качестве возможного перспективного партнера и реального центра власти на Кубе. По словам как минимум четырех человек, знакомых с ходом этих переговоров, администрация Трампа одновременно жестко стремится сместить Мигеля Диас-Канеля, возглавившего Кубу в 2018 году (до конца второго срока ему остается еще 2 года) с президентского кресла, о чем пишет NYT.

Отставка или остранение от власти в любой форме высшего должностного лица кубинского руководства, говорит один из этих источников NYT, стали бы для Дональда Трампа важной символической победой, позволившей бы ему заявить американской общественности, что он сверг еще одного лидера левого правительства, долгое время выступавшего против Соединенных Штатов, как это было ранее сделано в Венесуэле. При этом, по словам другого источника, требование администрации Трампа об отставке Диас-Канеля пока не сформулировано как ультиматум, а скорее представлено как позитивный шаг, который проложит путь к продуктивным "сделкам", столь любимым американским президентом.

По информации Axios, госсекретарь Марко Рубио и в целом Белый дом именно в Рауле Гильермо Родригесе Кастро видят вожака молодого, менее идеологизированного и более прагматичного крыла кубинской правящей элиты, готового полностью отказаться от коммунистических идей и согласиться с принципиальными требованиями Вашингтона. И при этом – способного удержать власть и не дать Кубе полностью скатиться в хаос хотя бы в "переходный период". То есть цель Вашингтона – найти заранее на Кубе будущего сговорчивого лидера, подобного Дельси Родригес, возглавившей Венесуэлу после военной операции США в Каракасе, увенчавшейся захватом бывшего венесуэльского правителя Николаса Мадуро (чьей самой верной соратницей она считалась до последнего дня).

16 марта первый заместитель председателя правительства Кубы Оскар Перес-Олива Фрага (внучатый племянник Фиделя и Рауля Кастро) в неожиданном ранее для чиновника его уровня интервью американскому телеканалу NBC News объявил, что коммунистическое правительство страны скоро "откроет двери для иностранных инвестиций", в том числе из Соединенных Штатов. "Куба теперь созрела для гибких торговых отношений с американскими компаниями, а также с кубинцами, живущими в США, и их потомками", – отметил он.

Кроме того, Перес-Олива, который также занимает пост министра внешней торговли и инвестиций Кубы, подчеркнул, что кубинское правительство готово открыть национальную экономику не только для инвестиций в частный сектор. "Наши планы отныне выходят за рамки коммерческой сферы. Это относится ко всем заграничным инвестициям, не только к малым, но и к крупным, и особенно в инфраструктуру", – сказал он.

Кубинские чиновники также дали понять некоторым американцам кубинского происхождения, что последние заявления Гаваны касаются и разрешения для них на свободное возвращение на родину и открытие там частного бизнеса (которым официально позволено заниматься на острове с 2021 года). Эмигранты, возвращающиеся на Кубу из США, фактически теперь получают право импортировать туда иностранные товары, предоставлять услуги и создавать рабочие места, что критически важно для полностью разрушенной кубинской экономики.

Многие кубинцы, как на самом острове, так и живущие в эмиграции (по последним данным, с 2020 года из ранее 10 миллионной страны бежали около 2 миллионов 750 тысяч человек) сейчас задаются вопросом, планирует ли администрация Дональда Трампа в ближайшее время какую-либо военную операцию против Кубы.

Значительная часть кубинской эмиграции в Майами и сторонники "жесткой линии" внутри Кубы рассматривают военные действия как единственный эффективный способ положить конец правлению коммунистов. Во многих публикациях, например, на известном эмигрантском ресурсе Translating Cuba утверждается, что решительное вмешательство США может быть положительно встречено широкими слоями кубинского населения, включая и часть военных, чья лояльность режиму носит лишь меркантильный, а не идеологический характер.

Однако другая часть кубинцев, включая и тех, кто живет на острове, и более умеренные группы в эмиграции, относится к идее американского вторжения с большой тревогой. Критики военного сценария указывают на риск дестабилизации региона, масштабного миграционного кризиса и угрозы безопасности в Карибском бассейне.

Даже в условиях тяжелейшего экономического кризиса (дефицит топлива, продуктов, отключения электричества) многие кубинцы, по сообщениям СМИ, сохраняют приверженность идее независимости и боятся, что внешнее вмешательство "украдет" их право самим определять свою судьбу. К тому же существует распространенное мнение, что Вашингтон в своих планах руководствуется вовсе не заботой о благополучии кубинцев, а лишь собственными геополитическими и коммерческими интересами ("Доктриной Донро").

Несколько недель назад сотрудники кубинской контрразведки и МВД Кубы начали поголовно обходить дома вокруг всех стратегически важных и военных объектов в Гаване и ее окрестностях, чтобы заново составить списки имен всех жителей близлежащих домов. После американской военной операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле, во время которой погибли 32 кубинских офицера, составлявших его личную охрану, кубинские спецслужбы явно разрабатывают планы на случай аналогичного удара по потенциальным целям уже в их собственной стране. Одному из опрошенных в Гаване было сообщено, что сейчас власти прорабатывают сценарий "общей эвакуации в случае нападения США".

Кроме того, с начала 2026 года кубинский президент Мигель Диас-Канель распорядился увеличить частоту и размах учений Революционных вооруженных сил, которые теперь проводятся почти еженедельно, несмотря на отсутствие топлива и электроэнергии. Недавно оппозиционный кубинский новостной сайт 14ymedio опубликовал видеозапись одних таких учений, проходивших ночью в окрестностях столицы, снабдив его текстом с заголовком "Паранойя вокруг Гаваны".

Очень многие кубинцы на острове также заявляют в неофициальных беседах, что у них вообще нет времени как-то думать о возможности скорых враждебных действий со стороны гораздо более могущественного соседнего государства, военный потенциал которого в десятки раз превосходит кубинский. Они для этого слишком заняты первоочередными проблемами, связанными с простым выживанием: от длительных отключений электроэнергии до постоянных поисков любых продуктов питания на местных рынках. Но многие все же признаются, что уже хотят, чтобы Дональд Трамп наконец раз и навсегда сделал то, что не удалось сделать 12 президентам США до него: избавил их от длившегося десятилетиями правления коммунистов.