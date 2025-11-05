ВСУ атаковали энергообъекты во Владимире и Орле

В ночь на среду атакована российская энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира и в Орле. Удар, вероятнее всего, был нанесён украинскими военными — они уже атаковали орловскую ТЭЦ.

Во Владимирской области власти сообщили об атаке беспилотников. Издание "Астра" публикует видео взрыва. Его последствия неизвестны. Губернатор региона Александр Авдеев заявил, что их ликвидация начнётся с "наступлением светлого времени суток" и попросил жителей сохранять спокойствие.

В Орле, по утверждению властей, при падении элементов сбитых беспилотников "повреждены несколько частных домов и хозпостройка". Местные жители публикуют видео взрывоы, и "Астра" пришла к выводу, что они были в районе ТЭЦ города.

Орловскую ТЭЦ уже атаковали в ночь на 31 октября — тогда в ВМС Украины заявили, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун", напоминает издание.

В утренней сводке российского министерства обороны заявляется, что за ночь военные перехватили 40 беспилотников над 6 регионами страны и аннексированным Крымом. Сколько дронов не было запущено — не уточняется. Владимирская область в отчёте не упоминается.