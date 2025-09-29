ВСУ атаковали оборонный завод "Электродеталь" в Брянской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку на завод "Электродеталь" в Брянской области.

Согласно заявлению Генштаба, по заводу были выпущены "четыре изделия", дальность полета которых составляет более 240 километров, на территории объекта "зафиксированы взрывы и пожар".

Завод "Электродеталь" специализируется на разработке и производстве электрических соединителей для военного и промышленного применения. "Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что удар был нанесен ракетами "Нептун".

Российская сторона не комментировала сообщения об атаке на завод "Электродеталь".