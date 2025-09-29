Ссылки для упрощенного доступа

ВСУ атаковали оборонный завод "Электродеталь" в Брянской области

Ракета украинского производства "Нептун"
Ракета украинского производства "Нептун"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку на завод "Электродеталь" в Брянской области.

Согласно заявлению Генштаба, по заводу были выпущены "четыре изделия", дальность полета которых составляет более 240 километров, на территории объекта "зафиксированы взрывы и пожар".

Завод "Электродеталь" специализируется на разработке и производстве электрических соединителей для военного и промышленного применения. "Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что удар был нанесен ракетами "Нептун".

Российская сторона не комментировала сообщения об атаке на завод "Электродеталь".

Удар по центру Новороссийска
Удар по центру Новороссийска

Удар по центру Новороссийска

В городе введен режим ЧС


