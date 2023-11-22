ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде российских морпехов

Вооружённые силы Украины подтвердили нанесение удара по 810-й российской бригаде морской пехоты. Дата и место атаки не названы, но указано, что она произошла, когда бригада праздновала День артиллериста. В России он отмечается 19 ноября.

"По сообщениям российской стороны, в момент удара оккупанты собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо приветствовали их!" – сказано в телеграм-канале Стратегического командования ВСУ.

Минобороны России официально не сообщало об ударе. Однако и российские, и украинские СМИ 19 ноября писали об обстреле подразделения. Уточнялось, что атака пришлась на здание, где проходил праздничный концерт. Предположительно, погибли около 25 военнослужащих. Российское государственное агентство "РИА Новости" также писало о гибели артистки Полины Меньших, принимавшей участие в концерте в селе Кумачово в Донецкой области.

21 ноября Роберт Бровди, командир подразделения аэроразведки 59-й бригады ВСУ, написал в фейсбуке об этом ударе, назвав его акцией возмездия за обстрел 4 ноября россиянами расположения 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады, в результате которого погибли 19 бойцов.