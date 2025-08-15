ВСУ сообщили об ударе по танкеру с иранским грузом в Астрахани

Генштаб Украины сообщил, что 14 августа украинские военные нанесли удар по морскому порту Оля в Астраханской области, который, по данным Киева, используется Россией для доставки иранских военных грузов.

По версии ВСУ, был поражёнсухогруз "Порт Оля-4", перевозивший комплектующие к ударным дронам "Шахед" и боеприпасы из Ирана. Результаты атаки уточняются.

Украинские телеграм-каналы опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, изображено повреждённое судно. На снимках сухогруз выглядит частично затонувшим.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил атаку на порт Оля дронами. По словам чиновника, все беспилотники были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбв, но в порту "обломками БПЛВ повреждено судно".

Минобороны России удар ВСУ по Астраханской области не комментировало.

