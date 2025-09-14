В оккупированном Крыму поражён коммуникационный узел Черноморского флота России, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
"В ночь на 11 сентября подразделения Военно-морских сил поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь" во временно оккупированной АР Крым", – говорится в сообщении.
В ВМС ВС Украины отметили, что указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ.
Независимого подтверждения информации об ударе нет.