Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ВСУ: в Крыму поражён коммуникационный узел Черноморского флота РФ

Корабли Черноморского флота РФ в Южной бухте Севастополя, на переднем плане – большой десантный корабль проекта 1171 «Тапир». Архивное фото
Корабли Черноморского флота РФ в Южной бухте Севастополя, на переднем плане – большой десантный корабль проекта 1171 «Тапир». Архивное фото
Слушать
39 сек.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

В оккупированном Крыму поражён коммуникационный узел Черноморского флота России, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 11 сентября подразделения Военно-морских сил поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь" во временно оккупированной АР Крым", – говорится в сообщении.

В ВМС ВС Украины отметили, что указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ.

Независимого подтверждения информации об ударе нет.

Вторжение российских дронов в Польшу
Embed
Вторжение российских дронов в Польшу

No media source currently available

0:00 0:25:32 0:00

Вторжение российских дронов в Польшу

Реакция НАТО


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG