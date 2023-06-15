Жительница Белгородской области пожаловалась на российских военных

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на поведение российских военных в селе Новая Таволжанка. В комментарии к посту губернатора в соцсети "ВКонтакте" пользовательница написала, что военнослужащие заходят в дома эвакуированных местных жителей, воруют личные вещи, оставляют после себя мусор.

В ответ глава администрации Шебекинского округа сообщил, что обращение передано в городскую администрацию.

Некоторые комментаторы осудили пользовательницу. По их мнению, сообщения о нахождении военных могут спровоцировать ракетный удар по населённому пункту.

Новая Таволжанка находится в Шебекинском районе Белгородской области, недалеко от границы с Украиной. Населённый пункт регулярно попадает под обстрелы. Последнее время они стали более интенсивными. Большинство жителей эвакуировались в более безопасные региона.

Выступающие на стороне Украины вооружённые формирования Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность за несколько рейдов в Белгородскую область. Среди прочего представители формирований говорили о взятии под контроль Новой Таволжанки. Губернатор Белгородской области через некоторое время эти сообщения отверг.

Больше новостей Радио Свобода: