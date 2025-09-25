Ссылки для упрощенного доступа

ВСУ заявили, что сбили российский Су-34 и уничтожили два Ан-26

Воздушные силы ВСУ заявили в четверг, что сбили российский истребителя-бомбардировщика Су-34 на запорожском направлении.

Самолет, как сообщается, упал около 4 часов утра. В сообщении утверждается, что самолёт атаковал город Запорожье с применением управляемых авиабомб. Другие подробности не приводятся. Российские военные пока не подтверждали и не опровергали крушение самолёта, также нет данных о судьбе лётчика.

Российские войска часто используют авиацию для ударов по Запорожской области. В ночь на 23 сентября российские военные сбросили авиабомбу на Запорожье, в результате были повреждены жилые дома, один человек погиб, сообщает "Настоящее Время".


Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины также сообщило об уничтожении двух транспортных самолётов Ан-26 и береговых РЛС в аннексированном Крыму. Утверждается, что самолёты сожгли украинские спецназовцы во время рейда. Российские власти пока не комментировали эту информацию. Ранее украинская разведка сообщала об уничтожении двух российских вертолётов и другой техники в Крыму.

