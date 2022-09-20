Вторая финансовая операция. Эдуард Тополь – о смертях нуворишей

30 января 2022 года в поселке Ленинское под Санкт-Петербургом был найден мёртвым 60-летний Леонид Шульман, начальник транспортной службы "Газпром инвест". Сообщалось тогда, что обнаружена предсмертная записка, и смерть расследовалась как суицид. 25 февраля, назавтра после вторжения России в Украину, в этом же поселке в гараже своего дома был найден повешенным ещё один топ-менеджер "Газпрома" – Александр Тюляков. Сообщалось, что и он покончил жизнь самоубийством, а незадолго до этого был жестоко избит неизвестными.

С этих двух объявленных суицидами смертей началась и, судя по новостям, по сей день продолжается эпидемия загадочной гибели российских миллионеров и мультимиллионеров: 3 марта 66-летний российский олигарх Михаил Уотфорд (урожденный Толстошея), сделавший состояние на нефти, был найден повешенным в гараже собственного поместья в графстве Сассекс, Британия; 24 марта владелец медицинской фирмы "МедСтом" миллиардер Василий Мельников, его жена и два сына были найдены мёртвыми в своей квартире в Нижнем Новгороде; 18 апреля бывший вице-президент Газпромбанка 51-летний Владислав Аваев, его жена и 13-летняя дочь были найдены мёртвыми в их пентхаусе в Москве; а 19 апреля в Испании, в саду своей виллы на курорте Льорет-де-Мар, был обнаружен повешенным Сергей Протосеня, 43-летний экс-глава газовой компании "Новатэк". В спальнях семейной виллы нашли тела его жены и 18-летней дочери, а рядом с телом Протосени, умершего от удушения, лежали нож и топор. По версии следствия, Протосеня убил свою семью и совершил самоубийство. В мае 43-летний миллиардер Александр Субботин, бывший топ-менеджер компании "Лукойл", был найден мёртвым в Мытищах; 16 июня в Подмосковье, в элитном коттеджном поселке "Балатон", был найден мёртвым бывший гендиректор оборонной компании "Росвооружение" 64-летний Алексей Огарев; а 5 июля в Ленинградской области, в коттеджном поселке "Морские террасы", 61-летний Юрий Воронов, гендиректор транспортной компании "Астра-Шиппинг", занимавшейся поставками в Арктику оборудования "Газпрома", был найден мёртвым в бассейне с огнестрельным ранением головы. В середине августа в Вашингтоне (округ Колумбия, США) было обнаружено тело 52-летнего Дэна Рапопорта, латышско-американского мультимиллионера, выпавшего из окна своей квартиры в роскошном многоэтажном доме. Рапопорт, сделавший миллионы в России, неоднократно критиковал Владимира Путина за вторжение в Украину. А 1 сентября из окна шестого этажа Центральной клинической больницы при Управлении делами Президента России выпал 67-летний Равиль Маганов, председатель совета директоров и исполнительный вице-президент компании "Лукойл", руководство которой ещё 4 марта, то есть в самом начале войны в Украине, выступило против этой "спецоперации". При этом сообщалось, что Маганов выпал или выпрыгнул из окна ЦКБ практически в тот момент, когда в клинику для прощания со скончавшимся накануне Михаилом Горбачевым приехал президент Владимир Путин!

Мысль о необходимости срочной поддержки родины дошла до сознания скряг-богачей, и финансовое цунами хлынуло в закрома "Русского банка"

Поскольку сорок лет назад в романе "Красная площадь" я исследовал загадочное "самоубийство" зампреда КГБ СССР Семёна Цвигуна и с тех пор считаю себя большим докой в области криминалистики, у меня от вышеназванных новостей зачесались руки. Я стал обдумывать сюжет нового детективного романа под названием "Вторая финансовая спецоперация". Но написание любого романа занимает не меньше года, облажаться с фабулой не хочется, потому выношу свой замысел на обсуждение читателей сайта Радио Свобода, тем паче в 1985 году в эфире РС читали мою "Красную площадь" на всю Россию.

Но сначала несколько базисных размышлений. Нельзя не заметить, что эпидемия самоубийств совпадает по времени с войной России в Украине. Какое отношение вспышка суицидов российских нуворишей может иметь к мнимым успехам путинской армии? Насколько я помню, даже когда по плану "Барбаросса" у фюрера всё дошло до Сталинграда и Курской битвы, никаких суицидов Круппов и Мессершмиттов не наблюдалось. Массовые самоубийства высокопоставленных немецких чиновников были зафиксированы только в апреле-мае 1945 года, когда Красная армия входила в Берлин и Лейпциг. А до этого лишь племянницу Гитлера Гели Раубаль, которая, возможно, была застрелена из пистолета фюрера после секса с ним, полиция назвала самоубийцей. Как и немецкую кинозвезду Ренату Мюллер, которую, как говорят, нашли мёртвой после ночи, проведенной с фюрером…

Но в такую чернуху, как сексуальные связи российских самоубийц с преемником Владимира Мономаха и Александра Невского, сюжет своего романа я, конечно, не заведу.

Зато знаю, что при расследовании самоубийств первое правило любого детектива гласит: "Идите за деньгами". Однако и тут нас ждет тупик, не найти в этой череде смертей исчезновения и копейки с банковских счетов. То есть погибли эти богачи отнюдь не из-за своих денег. И тогда возникает версия "Второй финансовой спецоперации". Объясняю: первой финансовой спецоперацией я считаю арест Михаила Ходорковского 25 ноября 2003 года и чекистско-путинский захват ЮКОСа. Эффект этой акции был ошеломляющий: во избежание аналогичной участи российские олигархи, как люди с понятиями, тут же пали в ноги новокремлёвскому хану Владимиру и, по многим свидетельствам, обязались 50% своих доходов переводить в Акционерный банк "Россия" Юрия Ковальчука, Николая Шамалова и Геннадия Тимченко. Но кто, кроме Путина и его оруженосцев (в число которых входил ещё и Игорь Сечин, проглотивший ЮКОС), стали тогда бенефициантами той спецоперации? Что, кроме копеечных подачек в виде квартир и медяшек на грудь, получили реальные исполнители акции – чекисты? С тех пор, почти за два десятилетия, помимо верноподданных доноров-миллиардеров первого призыва в стране выросло еще 3120 мультимиллионеров и 297 000 долларовых миллионеров, никаким княжеским оброком не охваченных…

Роман начинается с воскресного визита очень доброжелательного офицера КГБ-ФСБ в элитный поселок Ленинское под Санкт-Петербургом, принадлежащий высшему руководству "Газпрома". Примечательно, что, предвидя будущее страны, это руководство не сменило название поселка… Не спеша, степенно офицер ФСБ обходит в Ленинском поселке одно поместье за другим и доверительно объясняет владельцам, что в связи со сложившимися в Донбассе обстоятельствами (не всё "пошло по плану") родина нуждается в помощи. Мол, Служба экономической безопасности ФСБ, курирующая банки, и Управление противодействия коррупции Президента РФ достоверно знают обо всех их доходах как в России, так и за рубежом. СЭБ настоятельно просит в течение ближайших двух-трех недель половину этих средств отправить в новый "Русский банк", что на улице Большая Лубянка, 7, который враги ещё не успели подвести под санкции.

Конечно, в январе и в феврале, даже после второго самоубийства в поселке Ленинское, газовые и окологазовые нувориши "Газпрома" вяло откликнулись на призыв родины о помощи. Тем паче, по адресу Большая Лубянка, 7, оказалось лишь отделение "Русского банка", а сам банк оказался зарегистрирован не то в Киргизии, не то в Казахстане, и куда пойдут деньги оттуда, не знает даже сам Александр Бортников. Тем не менее, после гибели миллиардера Мельникова 24 марта и особенно после смерти 18 апреля семьи миллионера Аваева мысль о необходимости срочной поддержки родины всё-таки дошла до испуганного сознания скряг-богачей, и финансовое цунами хлынуло в закрома лубянского "Русского банка".

Испытав на периферийных вассалах "Газпрома" приёмы снятия оброка, менеджеры "Второй финансовой спецоперации" перенесли свою тактику на рыбу покрупней, на владельцев "Новатэка" и "Лукойла", который, как мы помним, нелицеприятно высказался о путинской спецоперации в Украине. В связи с чем и меры устрашения этих нефтегазовых монстров были выбраны покруче: см. трагические случаи Протосени, Субботина и, наконец, Маганова. Честно признаюсь, я ещё не решил, чья эта новая финансовая спецоперация – лично президентская или осуществляемая от его имени, но втайне от него Управлением спецопераций ФСБ – на предмет обеспечения своего безбедного существования в случае поражения российской армии в Украине и крушения путинского режима. В конце концов, не следует полагать, что в стратегическом управлении ФСБ сидят полные невежи, не знающие, чем закончились для России в 1905-м война с Японией и в 1980-е война в Афганистане.

Эдуард Тополь – писатель



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