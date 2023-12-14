Второй книжный магазин отменил презентацию книги Аси Казанцевой

В Твери книжный магазин "Абракнигабра" отменил презентацию книги научной журналистки Аси Казанцевой. Об этом она сообщила в фейсбуке. Руководство магазина объявило о переносе мероприятия "на неопределённое время". Ранее встречу с Казанцевой отменил московский книжный магазин "Читай-город".

Причины отмены не указываются, однако в последнее время российские власти обратили внимание на антивоенную позицию Казанцевой. Депутат Госдумы Андрей Луговой на этой неделе опубликовал в своём телеграм-канале несколько постов, в которых называл Казанцеву "предательницей своей страны" и выложил в открытый доступ её домашний адрес. Впоследствии личные данные писательницы были удалены из поста, но осуждающие её утверждения остались.