Второй книжный магазин отменил презентацию книги Аси Казанцевой

В Твери книжный магазин "Абракнигабра" отменил презентацию книги научной журналистки Аси Казанцевой. Об этом она сообщила в фейсбуке. Руководство магазина объявило о переносе мероприятия "на неопределённое время". Ранее встречу с Казанцевой отменил московский книжный магазин "Читай-город".
Причины отмены не указываются, однако в последнее время российские власти обратили внимание на антивоенную позицию Казанцевой. Депутат Госдумы Андрей Луговой на этой неделе опубликовал в своём телеграм-канале несколько постов, в которых называл Казанцеву "предательницей своей страны" и выложил в открытый доступ её домашний адрес. Впоследствии личные данные писательницы были удалены из поста, но осуждающие её утверждения остались.
- Ася Казанцева – научный журналист и популяризатор естественнонаучного знания, лауреат премии "Просветитель". Её предыдущие три книги – "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости", "В интернете кто-то неправ. Научные решения спорных вопросов" и "Мозг материален", посвящённые нейрофизиологии и разоблачению псевдонаучных мифов, – завоевали широкую популярность. Новая книга, "Откуда берутся дети", посвящена внутриутробному развитию человека и современным исследованиям в области эмбриологии.
- Казанцева неоднократно высказывалась против аннексии Крыма, против преследования Кремлём политических оппонентов и против войны России в Украине, подписала открытое письмо российских учёных и научных журналистов с требованием немедленного вывода российских войск с украинской территории.
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