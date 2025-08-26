Вуди Аллен ответил на критику за его участие в московской кинонеделе

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику со стороны МИД Украины за его участие в Московской международной неделе кино.

Режиссёр прокомментировал ситуацию в беседе с The Guardian. "Что касается конфликта в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ. Но что бы ни сделали политики, я не думаю, что прекращение диалога с искусством - это хороший способ помочь", - сказал Аллен.

24 августа 89-летний Аллен, неоднократный обладатель премии "Оскар", выступил по видеосвязи в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках недели кино в Москве. Встречу модерировал режиссёр Фёдор Бондарчук, ранее заявлявший о своей поддержке Владимира Путина и российских властей. Аллен, помимо прочего, сказал, что ему всегда нравилось российское кино, и что он не против поездки в Россию. О войне в Украине и политике он не говорил.

МИД Украины позднее назвал действия Аллена "позором и оскорблением жертв из числа украинских актёров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины". В заявлении украинского ведомства также отмечалось, что американский режиссёр "сознательно закрывает глаза на зверства", и что культура "не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды".

Украинские СМИ в понедельник сообщили, что Львовский театр имени Марии Заньковецкой убрал из программы мюзикл "Пули над Бродвеем" по мотивам одноименного фильма Аллена, связав решение с его участием в кинонеделе в России. Отмечается, что показ спектакля в театре приостановлен до получения комментариев от правообладателей.