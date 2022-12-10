Старые советские дроны или новые беспилотники: чем ВСУ поразили аэродромы в глубине России? Каким будет сценарий войны, если украинские вооруженные силы начнут обстреливать военные объекты вокруг Москвы?

Журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского. Путин – неудачник года, по версии издания Politico. Как лидеры двух государств разговаривают со своим народом во время войны в Украине?

Суд приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии политика Илью Яшина за стрим о Буче. Почему в России оппозиционерам выносят большие сроки?

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Мумин Шакиров подводит итоги недели с публицистом Александром Невзоровым, военным экспертом Михаилом Самусем и политологом Аббасом Галлямовым.

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