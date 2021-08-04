Шлосберга вернули в список кандидатов на выборах в Псковской области

Представителя партии "Яблоко" Льва Шлосберга и муниципального депутата Николая Кузьмина вернули в единый список кандидатов в депутаты по Псковской области.
3 августа региональный избирком снял Шлосберга и Кузьмина с выборов, так как посчитал, что они связаны со сторонниками оппозиционера Алексея Навального и его штабами. Структуры Навального были признаны экстремистскими, их деятельность запрещена.
4 августа избирательная комиссия признала, что решение Мосгорсуда о запрете деятельности штабов Навального, на основании которых политиков сняли с выборов, пока не вступило в силу.
- 4 июня 2020 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому члены экстремистских организаций и те, кто их поддерживал, не смогут участвовать в выборах. На основании этого закона от выборов уже отстранили ряд сторонников Навального, хотя запрет о деятельности организаций оппозиционера ещё не вступил в законную силу.
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